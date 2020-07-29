吸納藍營支持者？柯文哲找立場偏藍網紅宣傳市政

網紅四叉貓今年初申請台北市路權，因路段已被借走遭駁回，四叉貓在網路抱怨引發熱議。台北市警察局今天邀四叉貓與台北市長柯文哲同台，宣傳北市路權線上申請E化。台北市長柯文哲表示，他的態度是只要有人批評，他不是將新聞處理掉，不管是三腳貓、四叉貓，有道理就改。

由於四叉貓過去政治傾向偏藍、先前也曾參加國民黨數位諸葛亮落選，今天與柯同台，是否為另類的白藍合作？四叉貓尷尬避答，要媒體問下一題。

對於藍白合作的看法？四叉貓表示，若(民進黨)獨占就需要制衡力量，「但藍白合作 ...這問題好難，希望是以好的方向，而不是用一個比爛的方式。」

至於這次找政治立場偏藍的網紅宣傳市政，是否想吸納藍營支持者？柯文哲沒有正面回應，僅表示，他的態度就是只要有人對市府有批評，他的態度較健康，都會改進，而不是送送水果安撫。

由於柯文哲自去年組黨以來，不僅掉粉，網路聲量也下滑，找四叉貓同台，是否有助柯文哲拉抬聲量？四叉貓表示，柯文哲其實蠻和藹可親，之前也曾與柯上過其他節目，對於能否幫助柯文哲提升聲量？四叉貓說，今天的聲量應該都被李登輝搶走，不過有他的加值，應該可以幫柯文哲炒過李登輝今天的聲量。

四叉貓是在今年1月上詢時，申請租借八德路二段路權舉辦「網路直播粉絲見面會」，但因路段已被申請遭駁回，四叉貓也在網路上抱怨引發熱議。柯文哲指示相關單位有錯就要改進，要求北市府整合工務局、警察局系統，上個月「北市申請使用道路網」正式上線啟用，北市府今天邀四叉貓現場示範路權申請，只花三至五分鐘，就將國民黨八德黨部前路權申請到。

柯文哲說，路權申請儘管有兩個單位新工處、警察局審核，但對老百姓來說，就是一個部分，所以北市府就是要透過E化將流程簡化精進。