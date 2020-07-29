電子連署成空談？羅智強：明年8月公投門檻恐難過關

公投法中明定「主管機關應建置電子系統，提供提案人之領銜人徵求提案及連署」，台北市議員羅智強上午舉行記者會，指中選會一直未將公投電子系統上線，若仍用紙本連署，將增加繁瑣和困難度，變相降低明年8月公投通提案過的門檻。他希望公投電子連署，台北市能先行。對此，民政局指出，台北市版的公投電子連署及查對作業辦法目前已經公告。

台北市議會國民黨團去年提出台北市公民投票自治條例修正草案，包括建置電子連署機制，議會三讀通過；民政局自治行政科長莫祥雲指出，北市已訂定台北市公民投票電子連署及查對作業辦法，今年7月24日已經公告，至9月21日止，最快這個會期送議會備查。

羅智強指出，民進黨執政後將公投法與大選脫勾，企圖降低投票率使公投通過難度提高，中選會也遲未將電子系統上線，難道是刻意刁難人民？且下次公投日訂為明年的8月底，根據公民團體提出的時程表，提案後尚需60日審核，審核結束後還需拿到30萬人的連署書，經中選會核實後再公告90天，若公民團體想提案，最晚8月初就得起步，否則根本來不及。

社團法人負數票協會理事長張天鷞指出，實施口罩實名制，從構想到執行只要2個月時間，為何公投電子連署系統從2017年11月到現在已經2020年7月都沒有做好，安檢需要這麼久？還是故意不為？尤其利用電子連署，防疫又環保，為何不做？

核四公投領銜人黃士修說，中選會說電子連署不能用健保卡，因健保卡屬特種個資，依法不能蒐集，但實名制口罩和領三倍券，都是使用健保卡，為何人民不能用自己的健保卡進行公投連署。他批評中選會和行政院官員，包括政委唐鳳、行政院前資安長陳其邁尸位素餐，打壓公投。

黃士修說，中央打算使用已經是落日措施的自然人憑證，但全國只有三分之一的人有，其實最便民的方式就是健保卡，甚至手機金融數位認證也可以。羅智強也說，民進黨一朝執政作廢公投，蔡英文總統對得起蔡同榮嗎？且唐鳳為什麼不做，非不能而是不為。

他說，他詢問中選會，安檢要到何時？得到的答案是109年今年8月取得iso資安驗證才會盡速上線，他批評唐鳳，只要和資訊科技有關，就被封為神，但碰上民進黨公投神主牌，鳳神就消失不見了。