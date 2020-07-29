基隆輕軌爭議 蔡適應：將安排交通部到基隆說清楚

針對近來有關對基隆輕軌的爭議，基隆立委蔡適應表示，市民對於輕軌的疑慮，他都有看到，也如實轉給規畫單位，並要求於期末報告釋疑，在期末報告出來後，請交通部到地方辦理說明會，面對面溝通。

蔡適應說，基隆輕軌包括運能運量，旅運時間及服務形態都需在優於現況前提下規畫，依據現行可知的方案，在北五堵、六堵及樟樹灣新設車站，終點站也獲得台北市長柯文哲的支持，將改設南港站，並多次與交通部提出，包含施工期間配套，以及直達車、區間車、慢車等多元營運模式，也希望能做到同站轉乘台鐵、民汐線、板南線的設計。

蔡適應表示，包括基隆輕軌在內，北宜直鐵，民生汐止線，台鐵現有軌道運用悠關北北基宜四縣市的發展，據他所知，交通部與相關縣市政府有密切討論，會對各軌道建設的功能做清楚規畫，慎密配置資源。

蔡適應指出，市民對於輕軌的疑慮，他都有看到也如實轉給規畫單位，並要求於期末報告釋疑，在期末報告出來後，請交通部到地方辦理說明會，面對面溝通。