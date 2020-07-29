被局處首長評恨鐵不成鋼 柯文哲：大家對我期望蠻高

台北市政府最新的局處首長互評，有首長直接嗆其他首長「愛當官」、「說的比做的多」、「鄉愿」等，連巿長柯文哲都被評「恨鐵不成鋼」。台北市長柯文哲今天表示，被評恨鐵不成鋼，「代表大家對我的期望還蠻高，我會努力。」

由於這次首長互評，不僅有首長直接嗆其他首長「愛當官」、「說的比做的多」、「鄉愿」等，都發局長黃景茂更傳出被點名應撤換。柯文哲說，一個團體有互評，並不是壞事，這次的互評內容流出，並沒有政治陰謀，真的是市府秘書處理公務的瑕疵疏失，不應該將所有人的批評送出去，這是內部的錯誤，公務員個人犯的疏失。

柯文哲說，今天上午市府內部也有討論這件事，柯說，首長互評制度，北市府已經行之多年，不過這次的互評制度，北市府犯的錯誤，就是應該只是將每位首長的分數送給個人，而不是將所有首長互評送出去，這是市長室某位秘書的錯誤。

柯文哲也指責，這位秘書很「低路」(沒用的台語)，連個資的精神都不懂，坦言這是秘書行政上的疏失。