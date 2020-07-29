藍批大內宣獨厚綠媒 行政院：預算都受監督

國民黨今舉行記者會質疑民進黨政府為了「大內宣」，執政期間提供113億元的標案給媒體，且前三名的親綠媒體就占了總金額的50%，共57億973萬元。行政院發言人丁怡銘受訪時表示，中央與各級政府宣傳預算都是經過立院與議會監督，無論哪一黨執政都是如此。

國民黨文傳會主委王育敏今指出，蔡政府執政以來，前三名的親綠媒體就占了總金額的50%，共57億973萬元；國民黨文傳會副主委黃子哲則透露，被質疑是蔡政府的幫推和投石公關公司「門神」的總統府轄下文化總會副秘書長李厚慶，擔任296件標案的評審委員，相當於3天就一案，評審政府標案變主業，文化總會變副業，完全未利益迴避評委不得是政府機關現職人員的規定。

丁怡銘則說，中央與各級政府宣傳預算都是經過立院與議會監督，無論哪一黨執政都是如此；近年來政府透過自媒體，製作各種網路文宣來宣傳政策，也已經是常態，相關宣傳標案都是經過公開招標並競標，資料公開可供外界檢視。