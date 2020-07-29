藍爆蔡政府搞大內宣 親綠媒體標案花逾50億

國民黨今舉行記者會質疑民進黨政府為了「大內宣」，執政期間提供113億元的標案給媒體，國民黨文傳會主委王育敏指出，前三名的親綠媒體就占了總金額的50%，共57億973萬元。國民黨文傳會副主委黃子哲購透露，被質疑是蔡政府的幫推和投石公關公司「門神」的總統府轄下文化總會副秘書長李厚慶，擔任296件標案的評審委員，相當於3天就一案，評審政府標案變主業，文化總會變副業，完全未利益迴避評委不得是政府機關現職人員的規定。

王育敏指出，依據媒體統計，蔡英文政府執政的2016年5月20日至2020年6月期間，提供了媒體破百億、約113億元的標案。得標金額最多的前三名分別為公視22億9259萬元、三立17億6347萬元、民視16億5368萬元，總計約57億973萬元，在統計的45家媒體中，前3名媒體得標金額的總和就占了總金額的50%，與第四名華視的不到10億元，也差距甚大。

王育敏進一步表示，民進黨執政的中央與地方政府提供的標案就高達87億元，占了整體的77%，顯然政府提供媒體的標案有集中特定媒體的情況，資源傾斜的結果，恐造成偏頗的宣傳效果。為什麼標案這麼集中於前三家媒體，蔡政府要給大家一個交代。

此外，王育敏表示，不僅在媒體標案部分，蔡政府也在數位廣告投入鉅額經費。根據今年6月份公布的「2019年台灣數位廣告統計報告」顯示，政府及公部門投入數位廣告的廣告量，2019年多達27.83億元，占總數位廣告量達6.07%，相較2018年，政部及公部門投入數位廣告的成長率高達64.4%；2018年政府及公部門投入數位廣告雖然僅16.93億元，但與2017年的7.61億元相較，成長率更高達124.8%。

王育敏認為，蔡政府顯然受到2018年九合一大選挫敗的影響，為了迎戰2020年總統大選，2019年即大手筆投入27.83億元的數位廣告預算，光從2016年到2019年就增加了20億元。

黃子哲表示，民進黨政府過去一直強調黨政軍退出媒體，卻變成透過標案和資源來遭控、介入媒體，讓獲得標案的親綠媒體不敢批判政府。他指出，其中三立得標的「行政院109年政策溝通行銷案」，評選委員包括曾擔任行政院長辦公室專門委員、高雄市長辦公室專員的許嘉恬，曾任總統府秘書長室參事、央廣總台長的邵立中，以及長期出現在三立政論節目的名嘴、綠色和平電台主持人林育卉，以及曾任民進黨前網路部主任的林閣雍。

黃子哲指出，蔡政府執政期間，林育卉一共參與126案，林閣雍一共有146案，還有李厚慶也參與296案的評委，讓人瞠目結舌。但根據政府採購評審委員會的組織專責規定，評委不得為政府機關之現職人員，但文化總會是總統府底下的社團法人，預算由總統府編列，怎麼可以一方面拿人民納稅錢一方面又參與評委？而林育卉是四方電訊顧問，四方電訊是中華電信底下轉投資的企業，也是類政府機關，都會有利益衝突、違法之虞，如果民進黨要搞大內宣，請用自己的的錢去稿，不要拿政府的標案、人民的納稅錢去收買媒體。

文傳會副主委、議員王鴻薇批評，現在民進黨政府就是「怪獸媒體購買公司」，當政府成為媒體最大的衣食父母，這樣的關係會怎麼轉變？每次大選媒體採購都大幅攀升，納稅錢的錢怎麼可以成為政黨和政府還有政治人物在大選的行銷費用？請民進黨政府把手拿開，不要再拿納稅人的錢做為自己「大內宣」和「大外宣」的工具。