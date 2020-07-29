民眾黨黨員大會人數達標？柯文哲：最怕萬人響應、一人到場

台灣民眾黨8月2日將舉行黨員大會，外界關注人數是否能跨過門檻？台北市長、民眾黨主席柯文哲今天受訪坦言，「網路最怕的就是「萬人響應、一人到場，這才是我最怕的」，這幾天還是要催一下。

為了衝黨員大會的人數門檻，黨主席柯文哲上周更拍影片喊話「我們需要你」，力催報名人數，黨員大會報名到27日截止，送交委託書者加上報名人數逼近6000人。

依「政黨法」規定，政黨至少每2年召開黨員大會1次，須至少2分之1以上黨員出席。民眾黨宣稱1.2萬名黨員，因此需6千人參加，若4年未召開黨員大會或黨員代表大會，經主管機關限期召開仍不召開，有可能會被廢止。

柯文哲今天表示，現在大家都是鍵盤革命家，鍵盤前都講一大堆，不過黨員大會的舉辦地點，怎麼承辦人去找桃園體育大學運動館場地，好歹也應該是要找台北市的小巨蛋或南港，結果同仁說租金太貴，柯文哲說，想租金就麻煩了，黨員大會場地租在體育大學運動館，有點危險，這幾天還是要催一下。