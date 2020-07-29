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和朱立倫選總統或黨主席？侯友宜：大家是好朋友
新北市長侯友宜今天表示，財政收支劃分法問題已經拖了很多年，中央知道該做卻沒有去修，希望該做的都不要拖；至於市籍立委未表態，他認為並不重要。有媒體問他會不會和前市長競爭選總統或黨主席，他未正面回應，僅說「大家都是好朋友」，而他現在是新北市長，只關心新北市政。
先前曾傳出侯友宜可能參選黨主席，也有媒體報導侯友宜部屬會推著他參選總統，媒體今詢問他是否為下一步做準備。
侯友宜表示，他現在是新北市長，一切為新北402萬市民努力，只希望反映新北市民聲音，如財政收支劃分法的老問題，幾十年來的縣市長都有同樣看法，現在很多以前中央想做的事卻都放在那邊，希望該做的都不要拖，只要大家肯攜手合作，很多問題都能迎刃而解。
媒體詢問新北有12名立委，卻沒有人為財劃法爭議發聲。侯友宜說，新北立委議員對這個議題都很關心，這是老問題，不是新議題，他代表新北400萬市民表達，中央對這個議題很清楚，不用很多人表態，理解就好，未來如何修財劃法，趕快展開才是他期盼的。
至於未來選黨主席或總統，會不會和朱立倫競爭。侯友宜說，大家永遠都是好朋友，他現在最關心的事就是怎麼把新北市麼做得更好，任何曾經跟他共事長官、部屬都是好朋友，一定會為新北市著想，一起合作，創造新北榮耀感。
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