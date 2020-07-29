控華視拿9600萬補助迴避監督 藍委：假自製、真委外

國民黨立委林奕華、李德維今舉行記者會，披露華視去年拿了文化部，9600萬元補助，卻違法私相授受，未經公開招標即私下委製節目，經費高達8700萬元。文化部曾發函質疑，要求華視補正說明，之後態度卻180度大轉彎，同意半年後才通過新增的政府採購法相關規定，有包庇之嫌。

林奕華指出，隸屬公廣集團的華視，拿了文化部「108年度台語頻道製作節目」的9600萬元經費，卻完全未依「政府採購法」以及「法人或團體接受機關補助辦理藝文採購監督管理辦法」，就將動輒一兩千萬元的補助經費，直接私授予資本額才200萬元或250萬元的製作公司，五家公司經費高達8700萬元，等於近91%節目內容都非華視製作。

林奕華表示，政府採購法第四條修正後，放寬藝文活動相關採購標準，但仍需制定相關採購流程，因此，文化部去年發布「法人或團體接受機關補助辦理藝文採購的監督管理辦法」，但華視直到今年五月才頒布內部藝文採購管理規則，還自創「自製協拍」名詞當作解套手法，迴避委製節目應受的採購監督。

李德維說，文化部今年5月曾發函質疑，節目是否為華視「自製」，要求補正說明，但之後態度卻大轉彎，同意兩造在2018年底簽訂的補助契約，可以適用近半年後才通過的新增政府採購法。

李德維批評，文化部明明有監督管理辦法規定，卻自我閹割、同意華視用內部規約將委外製作硬拗成「自製或自製協拍節目」，讓華視得以假藉自製協拍之名，大行黑箱委外之實。請文化部出面說清楚。