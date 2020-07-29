李登輝傳出狀況不佳 陳水扁：為他祝福

前總統李登輝昨晚傳出過世消息，但台聯黨表示目前仍在治療中，台北榮總也證實狀況不佳，而一直關心李前總統狀況的前總統陳水扁今天受訪時表示，上次拜訪李前總統時已是兩年前1月份李95歲生日時，但當時李的身體狀況就已大不如前，之後因為李的身體不好，他也就沒有再前往探視，大家要為李祝福。

李登輝今年2月因喝牛奶嗆到住進台北榮總治療，已173天仍未出院，昨天網路傳出他病逝消息，雖凌晨台聯黨（台灣團結聯盟）於臉書發文澄清，但今天北榮仍聚集大批媒體守候，副總統賴清德也取消上午行程，上午10時改赴榮總探視李登輝，稍後傳出蔡英文總統、行政院長蘇貞昌也前往醫院探視。

李登輝2月8日因喝牛奶嗆到送往台北榮總，當時因肺部有些微的感染而留院觀察，住院至今不時傳出病情惡化及逝世等消息，但均被李辦否認。

昨天晚間又再次傳出李登輝病情惡化、已於晚間9時拔管病逝消息，甚至連作家漁夫也於臉書專貼相關消息。但北榮院方皆封口不願證實已拔管，只表明狀況確實不佳，一切由李辦說明。台聯黨則於今天凌晨以臉書發文澄清，強調李登輝逝世是假消息，目前還在醫院治療。

作家魚夫原本也在自己的臉書上貼出李前總統過世的消息，但沒多久就撤下。