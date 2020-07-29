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【重磅快評】當公視成私人囊中物 如何實踐公共性？

聯合報 / 主筆室
公視日前召開董事會，董事發現將執行文化部委辦的國際數位傳播計畫，質疑公視的獨立性，恐變成「大外宣」。圖／聯合報系資料照片
公視日前召開董事會，董事發現將執行文化部委辦的國際數位傳播計畫，質疑公視的獨立性，恐變成「大外宣」。圖／聯合報系資料照片

公共電視在文化部委託下密籌國際影音平台惹議，不滿公視隱瞞董事會的新聞部經理怒辭行政職，逼得兩位主導此案的公視高層也在董事壓力下請辭。文化部終聲明將再審慎評估該案後續推動，風波看似暫歇，然而公視究竟有否落實公共性的問題，在此風波中再度彰顯。

打開公視官網「公視使命」，凜然寫著「我們立志成為一個真正以民為尊的電視台」，強調自己和宣導政令的國家電視不同，和以廣告、收視率好壞取決節目內容的商業電視不同。「公共電視是接收全民付託，以服務公共利益為宗旨的電視媒體……不專為政府或某一政黨服務，也不受商業或利益團體左右。」

然而在此次風波中，我們看到公視曾幾何時早已悶著頭幹，行政高層小圈圈只憑己意就接受政府委託，不論是預算4500萬元平台前導計畫或58億平台四年計畫等重大案，都隱瞞組織最高單位董事會，遑論理應是公視真正主人的公民聲音。擁有龐大資源、號稱公共媒體的公視，有如只是少數有心人的囊中物。

公視及文化部雖一再稱公視早有發展國際頻道之意，文化部只是得知行政院有第二預備金，建議公視快運用，但就算有在年底前核銷該預算的壓力，也難以解釋為何非瞞著董事會不可，也難說明為何是動用理應用在緊急事務的第二預備金。

或有一說，正如公視在前導計畫「源起背景」所言，都因台灣抗疫有成，蔡英文總統也深有所感，發現國際頻道的必要性，部會才不惜動用第二預備金。

然而也有一說是，蔡英文心屬創辦Taipei Times的江春男執行國際頻道大任，指定他當下屆公視董事長，各方因此趕在8月公視董事審議前幫江春男鋪好頻道「前導計畫」，好讓他一上台就可辦事。此說法還以總統府日前遭駭外流的文件佐證，顯示行政院長蘇貞昌另有董事長人選，希望藉此反對江春男。

傳言還指，正如同份外流的總統府密件顯示，總統府內部建議蔡英文建議蘇貞昌找史哲而非李永得擔任文化部長，李永得才會一得知總統不論是想開台或想用人，就趕忙要公視規畫國際頻道，公視高層才落得這麼趕。

不論傳言是否屬實，也不論究竟公視高層究竟有否受壓力，公視高層未能守好應有程序，將全案告知董事會，都是事實。然而在兩高層一度表明願以辭職換得全案通過，到後來真的被逼辭職，都讓人不由揣想，究竟是何等大目的，得用如此急促且激烈的方式達成。

另一方面，此事也顯現公視體質之孱弱。公視每年預算9億，光人事就得花掉8億，難有充分餘力做節目，早是公視之痛。但公視因此大接政府標案，也惹來董事質疑如何維持與政府業主距離，或許也為此事件埋下遠因。究其解決之道，或許仍應取消公視預算上限，避免為錢標案或申請補助所惑，才能治本。

然而最根本的問題仍是，就算有了足夠預算，公視如何實踐公共性？從此次事件，全民都眼見公視不論內部同仁、董事，都被擋在行政高層與政府決策外，遑論公民意見？有亂象如此，也難怪連董事都坦言，各界至今都以為公視是政府媒體，而非公共媒體。

真正的公共電視，應該落實公共性，而非任由得權者關起門來利益交換，早把「以民為尊」拋諸九霄雲外。此次公視再度成為關注焦點，當痛定思痛，重新研擬有效機制與方案，學習如何與人民而非政府溝通，才能贏得本來應有面目。

公視 文化部 江春男 蔡英文 總統府 李永得 蘇貞昌 行政院

延伸閱讀

聯合報社論／恐怖平衡的公視，恐難逃淪大外宣工具

國際頻道前導計畫 藍批公視變央視 政院：不當對比

曹文傑：公視不容黑手 鄭自隆：反對侵害公視獨立性

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