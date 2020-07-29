北榮證實李登輝狀況不佳 蔡英文賴清德蘇貞昌急赴探視

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蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等人，今天上午10時抵達北榮，探視前總統李登輝。

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前總統李登輝今年2月因喝牛奶嗆到住進台北榮總治療，已173天仍未出院，昨天網路傳出他病逝消息，雖凌晨台聯黨（台灣團結聯盟）於臉書發文澄清，但今天北榮仍聚集大批媒體守候，副總統賴清德也取消上午行程，將於10時改赴榮總探視前總統李登輝。

李登輝2月8日因喝牛奶嗆到送往台北榮總，當時因肺部有些微的感染而留院觀察，住院至今不時傳出病情惡化及逝世等消息，但均被李辦否認。

昨天晚間又再次傳出李登輝病情惡化、已於晚間9時拔管病逝消息，甚至連作家漁夫也於臉書專貼相關消息。但北榮院方皆封口不願證實已拔管，只表明狀況確實不佳，一切由李辦說明。台聯黨則於今天凌晨以臉書發文澄清，強調李登輝逝世是假消息，目前還在醫院治療。

今天北榮大廳仍聚集大批媒體，等待李辦與院方說明。副總統賴清德也取消上午行程，將於10時改赴榮總探視李登輝。