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2天連增境外移入…醫界憂「疫情海嘯在眼前」

政府開放外籍人士來台就醫 孫大千憂心恐成防疫破口

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導

中央疫情指揮中心日前宣布8月1日起，開放外籍人士「有條件來台就醫」，國民黨立委呼籲政府暫緩。前立委孫大千在臉書批評，民進黨政府是腦袋有問題嗎？一旦在醫院造成群聚感染，形成防疫破口，恐怕導致台灣全面淪陷。

孫大千指出，蔡政府上次投入了數千萬片的口罩，贈送給國外的友邦政府，害得國內的民眾只能夠苦哈哈的排隊去購買每14天配給9片的口罩， 還要學習如何用電鍋蒸口罩。最後外宣效果極為有限，變成了一種自嗨自爽的行為，根本就是肉包子打狗，有去無回。

孫大千說，現在為了要推動階段性的台獨，又不惜犧牲台灣人民的健康安全，規劃開放外籍人士來台就醫。原本不是才告訴國內民眾，為了保全有限的醫療資源和實力，所以不推動全民普篩，那麼，一旦開放外籍人士來台就醫，難道就不會耗費現有的醫療能量嗎？更重要的是，如果一旦形成防疫破口，是否會造成醫院的群聚感染，最終導致台灣的全面淪陷。

口罩 孫大千 台灣人

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