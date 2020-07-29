影／蕭美琴華府首場公開活動 捐贈口罩談就任心情

我駐美代表蕭美琴28日在代表處捐贈25萬片口罩給美國退伍軍團協會（American Legion），這也是蕭美琴在華府舉辦的第一個公開活動，她說，27日拜會美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell），雙方就政治、經濟、安全甚至文化交流，都有非常深入交換意見，史達偉對台了解很深，對各項議題都有堅實基礎。

蕭美琴說，自己如今行程滿檔，因疫情關係，許多實質拜會受限，除了史達偉外，還有與各界的電話會議，後續還會安排許多行程，除了禮貌性拜會，將就實質議題交換意見共同討論，持續深化台美友誼。

蕭美琴形容，來到華府精神緊繃，常常半夜兩三點醒來，想些事情或是跟台灣聯絡等等。

今天為蕭美琴第一次在代表處舉辦公開活動，除了退伍軍團協會代表，友台的共和黨籍聯邦眾議員游賀（Ted Yoho）也出席捐贈活動；蕭美琴說，捐贈口罩，也分享互助精神，她還準備了限定版「數位迷彩口罩」贈送給退伍軍團協會總會長奧克斯福德（James Oxford）。

美國國務院東亞局（EAP）在推特發文歡迎蕭美琴，並指美台關係從未如此強大，美台就台灣在處理新冠肺炎病毒的成功經驗，和強化雙邊經濟與人民交流的機會上，有很棒的討論。

圖／擷取自推特

駐美代表蕭美琴。華盛頓記者張文馨／攝影