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廢考監藍營有歧見 江啟臣：考監獨立行使精神不能廢

聯合報 / 記者周志豪／台北報導
國民黨主席江啟臣。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席江啟臣。圖／聯合報系資料照片

藍營對修憲廢考監有歧見，國民黨主席江啟臣日前出面踩煞車，主張廢考監的黨團總召林為洲前天揚言「請辭」表態。江啟臣昨表示，國民黨不是一言堂，更不能陷入無法整合的困境，他已請黨團及智庫盡速優先針對閣揆同意權、國情報告常態化提出修憲案；他也支持、鼓勵黨團成員提出各項修憲案，讓討論更加多元。

江啟臣昨透過臉書表示，修憲是為了「護民主、打濫權」，要以建立權責相符政府為前提、落實權力分立相互制衡為目標，並以不涉及國家主權變更為底線，全面思考修憲議題。

他表示，考監組織變革或廢除當然可討論，但考試權、監察權獨立行使精神不能廢，因為健全的民主絕對不能沒有權力制衡；國民黨不會迴避修憲議題，但更要謹慎、負責任行使職權。

前總統馬英九基金會執行長蕭旭岑也說，中華民國五權運作已行之有年，監察權與考試權都很重要，若要改變或修正，具體方案為何，須向國人說明清楚。

林為洲則表示，江啟臣前天在黨團大會總結各方反應，表達廢考監不應躁進，他才再次提醒江，廢考監訴求黨團已做成決議，黨中央也表達過支持黨團決議；黨團決議是黨團自主象徵，若要推翻黨團決議，他只能請辭總召。他當天說出「請辭」的強烈用詞，是要維護黨團權力，江啟臣隨即表達慰留之意。

林為洲說，他希望在修憲與廢考監等議題，在野的國民黨能扮演進步改革的角色，「民進黨不敢提的，國民黨來提」，黨內能多元討論很好，但要有具體行動。他表示，江身為黨主席，有其壓力，但要推動改革，總要有人走在前面。

國民黨立委也各有看法，黨籍立委陳玉珍表示，她支持廢考監，將權力移至其他獨立機關，但新的獨立機關人事同意權應比照公視董事，否則未來無法確保獨立性。立委李貴敏說，政府權力的分立與制衡，是民主國家的精髓，若監察院被執政黨當成側翼，台灣將有走向集權國家隱憂。

修憲 國民黨 江啟臣

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