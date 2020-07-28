下周提監委同意權釋憲案 國民黨團：藍白目前沒合作可能

新任監察院長陳菊與監委周六上任，國民黨團對於立院行使監委同意權過程瑕疵，包含審查程序沒完成就進行同意權投票，投票過程未確實清點在場人數，不在場也可投票，將提出釋憲。黨團總召林為洲表示，釋憲文已擬妥，下周就會提出。

而台灣民眾黨團也規畫將提釋憲案，盼爭取國民黨團支持。林為洲說，歡迎民眾黨團加入國民黨團釋憲聲請提案連署，將兩黨團釋憲文整合成一個版本；但因雙方互信不足，國民黨立委不會支持民眾黨團所提釋憲案。

林為洲解釋，國民黨團對監委同意權釋憲案有自己有版本，也能獨立連署完成，如果又再去去連署其他黨團版本蠻奇怪的。林也提到，包含修憲案與釋憲案，藍白互信不足，雙方仍有待溝通，目前沒有合作的可能。

林為洲表示，國民黨團釋憲案已由黨籍立委林思銘草擬完成，正在做最後修整，下周就會正式提出聲請釋憲；民眾黨團版釋憲案若要併入國民黨團版本，國民黨團可以接受。