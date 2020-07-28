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親疏有別？ 謝龍介：紓困應透明化 全民一起監督

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
國民黨副秘書長謝龍介認為紓困應透明化，讓全民一起監督。記者鄭惠仁／翻攝
國民黨副秘書長謝龍介認為紓困應透明化，讓全民一起監督。記者鄭惠仁／翻攝

國民黨副秘書長謝龍介今天表示，政府匡列紓困金額是1兆500億元，以1家4口來算要負擔18萬，卻僅給8千元，人民當然有怨，要求政府應設立平台，讓人民看到受紓困的廠商，並一起監督，若有業者受到紓困還裁員，就應把錢拿回來。

台北市議員王世堅27日日在政論節目上，針對三倍券重砲批評行政院蘇貞昌，指三倍券兌現後就要銷毀，相當浪費，且從印製、防偽到回收的費用高達22億元，花這麼多錢是在成就蘇貞昌1個人。王並批蘇貞昌一意孤行，是突顯行政院的荒廟和體制荒唐。

謝龍介說，政府對整個疫情紓困，匡列了1兆500億元，以2300萬人口來算，每人要負擔4萬5千元，但給人民的卻僅有兩千元，又不是給兩萬元，加上那麼多的行政程序，人民當然有怨。

美國、加拿大、英國、日本等主要歐美國家，都是發現金，卻只有台灣發振興券；且不利用11萬名里鄰長的民政系統來發送，而透過有限的郵局來發送，當然遭成不便。謝龍介說，紓困措施，仍見樹不見林，還看不到振興跡象，雖然有業者確有受益，但還是有很多業者未蒙其利。因此，用小鼻子、小眼睛的作法來收買人心，是錯誤的心態。

謝龍介表示，疫情的第二波危機令人擔心，主要是沒抗體、沒普篩，但政府對境外的做法有採兩套標準，對大陸極為嚴厲，但從大陸來台灣的確沒人感染，反倒是都是非大陸的國外人士感染，因此政府在做法上要看遠一點。

謝龍介說，美國對企業的紓困，設有平台可看到受助的企業，但台灣卻未設平台，因無從監督，也讓人擔心有黑箱作業，甚至是否受助還裁員？謝龍介表示，政府口口聲聲透明，既然如此，就應該讓人民知道哪些企業受助，讓全民一起監督，畢竟這是人民的血汗錢。若無法公開透明，勢必無法獲得公信力，且公信力會急速下降。

紓困不應親疏有別，謝龍介認為，立法委員應強烈要求政府透過平台，公布受紓困的企業，既然是好事，就應該接受人民的監督。

謝龍介 蘇貞昌 行政院

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