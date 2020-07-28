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「已成總統府橡皮圖章」呂秀蓮問：這就是咱的立法院？

聯合報 / 記者林河名／台北即時報導
前副總統呂秀蓮。本報資料照片
前副總統呂秀蓮。本報資料照片

「這就是咱的立法院？」前副總統呂秀蓮今天在臉書貼文，批評立法院如今變成總統府的橡皮圖章，「總統還可以公開限期命令立法院通過特定法案；法案通過，總統府立即表達感謝之意。立法院還是代表全國人民的殿堂嗎？」

呂秀蓮回憶，1996年1月18日，當她結束3年立委生涯的那天，立法院長宣布，凡是決定不再參選的同仁，可以在院會發表臨別感言。輪到自己上台時，她毫不保留地說出對立法院的看法：「恕我直言，它是政治馬戲班，是媒體金舞台，是利益分贓所，是權力競技場，也是正義的焚化爐。」她以為會引起一陣噓聲，沒想到居然響起滿場掌聲。

呂秀蓮表示，轉眼24年已過，立法院換了3位院長，但兩周前臨時會那天，立法院審查監察院長及委員提名，接著審「國民法官法」，令她回想當年的立法院，不禁悲從中來。

「當年立法院國民黨一黨獨大，想通過什麼就通過，在野的民進黨只能以小博大，文攻不成就武打。」她表示，院會期間，前面三分之二都浪費在朝野口水戰，重要法案都保留在最後一、二周，快馬加鞭，胡亂通過，最重要的法案往往排在最後幾天審，白天一定審不完，於是通宵達旦到天亮，外行人以為立委好認真、好辛苦、好感動，殊不知夜深人靜好入眠，大部分立委都睡得東倒西歪，夢周公去了，一切留給黨鞭去周旋，遇到表決時刻，黨鞭大喊：「醒來吧！要表決。」睡眼惺忪中，到底要表決什麼？只要看黨鞭手舉的是贊成或反對的牌子按鈴就好了，「我那年就是在漏夜審查『健保法』時，心裡著實不安，決定告別立法院的。」

她說，24年來，這個陋規一成不變地沿襲下來，為什麼非要趕在會期末審重要法案？過去很少召開臨時會，但不知何年開始，臨時會居然成為飯後菜，每個會期結束後常態性召開；許多最具爭議的重要法案都利用臨時會，外界不太注意時草草以多數暴力闖過關，惡法的惡果則由全民來承擔。

呂秀蓮認為，2016年民進黨首次席次過半，照說過去痛恨國民黨一黨專政的行徑都該改善，沒想到卻東施效顰，甚至青出於藍，原本「立法院是行政院的橡皮圖章」，如今公然變成「立法院是總統府的橡皮圖章」！立法院長是不分區立委，只要總統內定，又在立法院掌握多數，鐵定當選，連選都不必選。因此日後主持立法院，當然唯總統是從。

她表示，在野黨人少力薄，但四兩可以撥千斤，選民期待立委用腦而非用拳打腳踢，最近的國民黨團表現，簡直將立法院當作武術館、馬戲團在胡鬧，完全不用大腦；監察院人事同意權在胡鬧中免於接受審查，真該感謝國民黨「全額保送」！

「然而，依法言法，監察院新任院長及委員，8月1日走馬上任，合法合憲嗎？」她表示，根據立法院職權行使法規定，監察院人事同意權要「交付全院委員會審查，審查後提出院會以無記名投票表決。」全院委員會進行審查時，被提名人要列席與答詢，而後投票決定人選，不適任者就被淘汰；這次在野黨胡鬧，執政黨偷懶、撿便宜，完全跳過詢答審查程序，民眾連被提名的人選是誰都一無所知，就把全體保送進監察院，還口口聲聲說要關掉它，立法院是否違法違憲？法學專家們也裝聾作啞。

再談到「國民法官法」，她也質疑，根據已通過的法條，未來是由3位懂法律的職業法官和6位幾乎完全不懂法律的國民法官共同審判，而且由其中6位同意決定生死或刑罰輕重，「這樣的改革，是我們需要的嗎？」「能實現司法正義嗎？」

她表示，立法院既不是逞強鬥狠的競技場，也不是性別胡鬧的風月場，立法院應該是嚴肅莊嚴的最高民意殿堂；立法委員的言行舉止是國人的指標，上行而後下效，「民主台灣的立法院再不自律自強，各選區的選民同胞們，就該承擔國家主人的責任，大家一起來監督、評鑑立法院！」

立法院 監察院 呂秀蓮

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