中衛彩色口罩連總統幕僚也瘋狂 下波推加零紀念口罩

「今天安排中衛行程，讓我的幕僚都很興奮！」總統蔡英文今天到以彩色口罩賣到秒殺的彰化彩色口罩大廠「CSD中衛」公司參訪，特別稱讚中衛公司將抗疫的口罩變成時尚，表示十分敬佩；中衛執行長張德成說，國慶籌備委員會邀請CSD中衛替雙十國慶日客製化生產「國慶口罩」，中衛決定主動贊助1萬5千個國慶口罩，供國慶典禮使用。

CSD中衛為防疫需求，特別請蔡總統選擇一款戴上，感受一下高品質時尚口罩的舒適度。蔡總統面對中衛「形形色色」的口罩，挑了一款粉紅口罩，中衛公司人員說：「這是ELLE聯名款的浪漫花都」，直讚總統好眼光。

中衛總經理張豐聯與營運長張德成在簡報中，介紹全球獨家生產的時尚醫療口罩，強調中衛彩色口罩發展近5年以來，已經發表超過30款素色及印花圖案，不僅與姐姐謝金燕、ELLE國際品牌等合作多款聯名口罩。今年1月超前部署，領先全球將口罩變成時尚配件，登上柏林時尚周伸展台。接下來CSD中衛仍將繼續參與全世界各大時裝周，希望讓台灣MIT優質口罩推廣至全球。

中衛表示，國外疫情仍未降溫，中衛不斷接獲海外市場詢問訂單，不過因目前仍屬口罩半徵用期，故短期內中衛仍將以內銷為主。內銷部分，近年來中衛採取快速擴張銷售據點，除了各大電商，實體通路販售據點也高達上萬個，包含康是美、屈臣氏、家樂福及各大連鎖藥局等，可說是國內通路布局最廣的專業醫材大廠。

CSD中衛營運長張德成表示，很榮幸被邀請生產國家重大慶典口罩，中衛將以最先進的數位印刷方式，來製作這批獨一無二的口罩，希望替國慶日當天創造新亮點；中衛下一波還將推出「加零」防疫紀念包口罩，將是新亮點。

針對近來各通路秒殺中衛口罩，讓許多消費者無法如願購買，張德成表示，由於目前政府徵用量約在6成左右，因此能進入市場的產量較少，無法滿足所有人的購買需求，十分遺憾，請消費者諒解，中衛也會持續推出彩色口罩新品，帶給消費者更多驚喜。