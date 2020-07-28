影／時力爆鄭正鈐論文涉抄襲！籲教部撤銷助理教授資格

聯合報 / 記者徐宇威楊凱竣／台北即時報導
國民黨立委鄭正鈐的博士論文疑似抄襲越演越烈，時代力量今召開記者會，鄭正鈐的博士論文可能5成以上跟胡姓學妹的博士論文雷同。記者徐宇威／攝影
國民黨立委鄭正鈐的博士論文疑似抄襲越演越烈，時代力量今召開記者會，鄭正鈐的博士論文可能5成以上跟胡姓學妹的博士論文雷同。記者徐宇威／攝影

高雄市長補選候選人李眉蓁論文爭議持續延燒，時代力量也今(28日)召開記者會指出，國民黨的立委鄭正鈐的博士論文也涉嫌抄襲同校學妹胡秀媛，且比例恐超過5成。時力黨主席徐永明也點出，鄭正鈐以抄襲的論文取得博士學位，以助理教授的身分在中華與玄奘大學教書，呼籲教育部應撤銷鄭正鈐的助理教授資格，並要鄭退出立法院教育文化委員會，而且向新竹市民道歉。

對於鄭正鈐論文涉嫌抄襲，民進黨立委范雲則說，洗學歷恐怕不只國民黨，但目前國民黨問題最多，若國民黨願意好好面對群眾，這對國民黨重建對群眾信任是好的做法。 國民黨立委洪孟楷認為，現在大家都開始針對每個政治人物或是在職專班做論文討論，但在職專班不是原罪，每個人應該都要為自己行為負責。

國民黨 鄭正鈐 抄襲

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