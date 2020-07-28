彰化視察太陽光電校園 蘇貞昌：裝冷氣也要推綠電

行政院長蘇貞昌今天到彰化陽明國中了解學校屋頂裝設太陽光電使用狀況，他肯定彰化校園推動太陽光電施設成績，蘇貞昌說，政府除了推學校班班有冷氣，更要讓學校也能參與太陽光電，校園種樹等節能減熱都來做。

總統蔡英文今天也一整天在彰化參拜、吃小吃、參訪企業跑透透，蘇貞昌下午則到陽明國中待了1個小時，兩人沒有碰頭，彰化縣長王惠美則善盡地主之誼，上午陪同蔡英文，下午也到學校與蘇貞昌一起視察太陽能光電，互動良好，王惠美團隊也拿出「陳情書」為彰化爭取建設，信封袋內裝著台中捷運綠線延伸彰化、彰化鐵路高架化以及二林精密機械園區重大建設規劃。

彰化縣推動校園種電多年，縣內公立學校已有206所完工併聯，設置間數全國第一，蘇貞昌說，推動非核家園同時也要讓能源轉型，台灣有很好的太陽能和風力，科技已進步到一定程度，如果好好應用，能夠多元的發電各方並行。

用電一再創新高，加上台商回台後，各方面投資也有用電需要，加上極端型氣候，但無論是備轉容量或者備用容量率，都比過去還更有安全的餘裕，這是蔡政府在過去幾年努力、國人配合之下的成績。

對於新北市長侯友宜羨慕中央補助高雄4千億經費，蘇貞昌表示，每一個縣市長想做事，都嫌錢不夠，這個心情能體諒，但中央政府會從各方面來補助，這些年來補助地方的經費上，包括統籌分配稅款，也都比過去增加，但錢永遠都不夠的。

除了統籌分配稅款外，還有其他重大建設、各項補助，就像學校裝冷氣，中央都補助七、八成多，甚至還有九成多。他也指出，高雄4千億部分應該要聽清楚，不要錯誤傳遞消息，因為他所說的4千億裡面，有2千億是台商回台投資，超過上兆的錢裡面有2千億就在高雄，另外的2千億是在韓國瑜當市長的時候核定補助的，可見補助不分黨派。