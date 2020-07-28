聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化視察太陽光電校園 蘇貞昌：裝冷氣也要推綠電

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
行政院長蘇貞昌今天到彰化陽明國中視察太陽光電設置成果。記者林敬家／攝影
行政院長蘇貞昌今天到彰化陽明國中視察太陽光電設置成果。記者林敬家／攝影

行政院長蘇貞昌今天到彰化陽明國中了解學校屋頂裝設太陽光電使用狀況，他肯定彰化校園推動太陽光電施設成績，蘇貞昌說，政府除了推學校班班有冷氣，更要讓學校也能參與太陽光電，校園種樹等節能減熱都來做。

總統蔡英文今天也一整天在彰化參拜、吃小吃、參訪企業跑透透，蘇貞昌下午則到陽明國中待了1個小時，兩人沒有碰頭，彰化縣長王惠美則善盡地主之誼，上午陪同蔡英文，下午也到學校與蘇貞昌一起視察太陽能光電，互動良好，王惠美團隊也拿出「陳情書」為彰化爭取建設，信封袋內裝著台中捷運綠線延伸彰化、彰化鐵路高架化以及二林精密機械園區重大建設規劃。

彰化縣推動校園種電多年，縣內公立學校已有206所完工併聯，設置間數全國第一，蘇貞昌說，推動非核家園同時也要讓能源轉型，台灣有很好的太陽能和風力，科技已進步到一定程度，如果好好應用，能夠多元的發電各方並行。

用電一再創新高，加上台商回台後，各方面投資也有用電需要，加上極端型氣候，但無論是備轉容量或者備用容量率，都比過去還更有安全的餘裕，這是蔡政府在過去幾年努力、國人配合之下的成績。

對於新北市長侯友宜羨慕中央補助高雄4千億經費，蘇貞昌表示，每一個縣市長想做事，都嫌錢不夠，這個心情能體諒，但中央政府會從各方面來補助，這些年來補助地方的經費上，包括統籌分配稅款，也都比過去增加，但錢永遠都不夠的。

除了統籌分配稅款外，還有其他重大建設、各項補助，就像學校裝冷氣，中央都補助七、八成多，甚至還有九成多。他也指出，高雄4千億部分應該要聽清楚，不要錯誤傳遞消息，因為他所說的4千億裡面，有2千億是台商回台投資，超過上兆的錢裡面有2千億就在高雄，另外的2千億是在韓國瑜當市長的時候核定補助的，可見補助不分黨派。

記者問到公共電視影音平台的爭議，外界質疑政府介入要求公共電視做大外宣，蘇貞昌說，所有的國家都希望讓世界了解自己，希望能有發聲管道，像英國有BBC，像日本有NHK，至於公視應該怎樣做，會尊重它的獨立性與內容，政府在這方面懂得分際。

行政院長蘇貞昌今天在彰化縣長王惠美陪同下到彰化陽明國中視察太陽光電設置成果。記者林敬家／攝影
行政院長蘇貞昌今天在彰化縣長王惠美陪同下到彰化陽明國中視察太陽光電設置成果。記者林敬家／攝影
彰化陽明國中在校舍屋頂架設太陽能板。
彰化陽明國中在校舍屋頂架設太陽能板。
行政院長蘇貞昌今天到彰化陽明國中視察太陽光電設置成果。記者林敬家／攝影
行政院長蘇貞昌今天到彰化陽明國中視察太陽光電設置成果。記者林敬家／攝影

蘇貞昌

延伸閱讀

影/公視影音平台爆爭議 蘇貞昌:會尊重獨立性拿捏分際

陳其邁喊2年拚4年 李眉蓁嗆是騙4年 吳益政稱2年解決20年問題

南市議會綠黨團 邀市警局長破冰

視察中興新村活化 蘇揆：從國家發展角度規畫

相關新聞

影／時力爆鄭正鈐論文涉抄襲！籲教部撤銷助理教授資格

高雄市長補選候選人李眉蓁論文爭議持續延燒，時代力量也今(28日)召開記者會指出，國民黨的立委鄭正鈐的博士論文也涉嫌抄襲同...

國民黨對廢考監陷內部分歧 江啟臣：國民黨不是一言堂

國民黨內對是否廢考監修憲內部陷入分歧，黨主席江啟臣對修憲方向有所保留。江中午在臉書表示，考監組織變革，甚至廢除當然可以討...

首長互評傳互鬥 被評恨鐵不成鋼 柯文哲：我不成鋼？

柯文哲市府發言團隊才成形就傳出內鬥。傳出最新柯市府首長互評，有首長直接嗆其他首長，批評「愛當官」、「說的比做的多」、「鄉...

蘇揆核定4千億預算給高雄 侯友宜：「羨慕」不代表我忌妒

行政院長蘇貞昌前天輔選民進黨高雄市長補選候選人陳其邁時，指出已核定高雄4千億元建設及投資案，令新北市長侯友宜直呼「羨慕」...

中衛彩色口罩連總統幕僚也瘋狂 下波推加零紀念口罩

「今天安排中衛行程，讓我的幕僚都很興奮！」總統蔡英文今天到以彩色口罩賣到秒殺的彰化彩色口罩大廠「CSD中衛」公司參訪，特...

彰化視察太陽光電校園 蘇貞昌：裝冷氣也要推綠電

行政院長蘇貞昌今天到彰化陽明國中了解學校屋頂裝設太陽光電使用狀況，他肯定彰化校園推動太陽光電施設成績，蘇貞昌說，政府除了...

藍抄襲被轟綠抄放過 賴士葆轟兩套標準

「李眉蓁事件後，很多綠營政要論文抄襲也被列舉，卻未看到相同標準的檢視！」國民黨立委賴士葆28日抨擊，政府對論文抄襲現象兩套標準，對藍營就持續窮追猛打，對綠營則包庇縱容，重擊台灣的高教清譽。他並指陳其邁

打包修憲攏是假 藍謝絕綠8月討論

「如果將廢考監、18歲公民權一起打包投票，根本修不了憲！」國民黨立院黨團總召林為洲28日上午受訪時強調，國民黨已有立委提出廢考監版本，將於9月送程序委員會。他也說，任何黨派提出打包修憲都是假改革，因為

影／觀光發展基金快見底 林佳龍：到年底都還夠

交通部長林佳龍今到南投縣視察國道6號東草屯休息站新建工程辦理進度，針對觀光發展基金快見底，他表示，到年底都還夠用，但研擬...

對修憲廢考監態度保留 馬英九陣營：黨部應深思熟慮

國民黨內對廢考監議題陷入歧見，前總統馬英九動向受矚目。總統府前副祕書長、馬英九基金會執行長蕭旭岑受訪表示，中華民國一路走...

因應業務量不均 監院擬調整委員會分配

準監察院長陳菊昨邀請即將就任的監委們進行就職前座談會，會中提及由於目前七個委員會的處理案件業務量差別大，因此未來研擬將外...

工程費負擔重 鄭文燦：中央給桃園統籌分配款一直75折

桃園市長鄭文燦今天視察平鎮新富市場綜合大樓新建工程竣工，受訪時對市府負擔市場工程全額經費5.52億元，忍不住再指中央統籌...

熱門新聞

直播／新增5例境外移入 分別來自菲律賓、香港

泰國移工確診 在台工作地點接觸對象找到了

李眉蓁論文抄襲案 教育部怒了：大學不查處、扣招生名額

論文風波後最新民調曝端倪 沈富雄：民進黨在高雄不是穩拿

移工確診曝社區還有疫情隱憂 專家籲儘速做好三件事

公視總經理、副總請辭 原來是他「驚天一辭」逼的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。