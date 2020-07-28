國民黨對廢考監陷內部分歧 江啟臣：國民黨不是一言堂

國民黨內對是否廢考監修憲內部陷入分歧，黨主席江啟臣對修憲方向有所保留。江中午在臉書表示，考監組織變革，甚至廢除當然可以討論，但考試權、監察權獨立行使精神不能廢，因為健全的民主絕對不能沒有權力制衡。

江啟臣認為，修憲是為了「護民主、打濫權」，要以建立權責相符政府為前提落實權力分立相互制衡為目標，並以不涉及國家主權變更為底線，全面思考修憲議題，進行修憲總體檢。

江啟臣表示，國民黨不是一言堂，但更不能陷入無法整合的困境，他已經請黨團及智庫儘速優先針對閣揆同意權、國情報告常態化提出修憲案，他也支持、鼓勵黨團成員提出各項修憲案，讓討論更加多元。

江起臣提到，據媒體5月26日民調，恢復立法院行使閣揆同意權的支持度高達55%。總統到立法院常態進行國情報告的支持度高達54%；閣揆同意權、國情報告常態化，正是約束總統權力的重要關鍵，更是超越朝野黨派的人民共識。

江啟臣說，不論任何一個政黨，修憲都需要內部凝聚的過程。執政黨也已經宣示將成立修憲平台，國民黨更要透過完整的溝通，才能形塑真正的共識；國民黨不會迴避修憲議題，但是更要謹慎、負責任的行使職權。

江啟臣認為，由於輿論與政治情勢，民進黨對修憲議題只停留在考監廢除與公民權的下修，但面對不知節制權力的總統以及執政黨，廢除考監只是權力平衡的手段之一，當然可討論，卻不應該侷限於此。