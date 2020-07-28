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影／觀光發展基金快見底 林佳龍：到年底都還夠

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
交通部長林佳龍今到南投縣視察了解國道工程狀況。聯合報系記者賴香珊／攝影
交通部長林佳龍今到南投縣視察了解國道工程狀況。聯合報系記者賴香珊／攝影

交通部長林佳龍今到南投縣視察國道6號東草屯休息站新建工程辦理進度，針對觀光發展基金快見底，他表示，到年底都還夠用，但研擬以公預算或期差等財務方式補足；林也談到，觀光局升格觀光署的改制草案將在下個立法會期送議。

國際疫情未見趨緩，甚至可能延續到明年，但觀光發展基金快見底，各界關注，林佳龍則說，過去機場服務費光1年就有近百億元挹注觀光發展基金，但今年受新冠疫情影響，國際出入境旅客減少，現在機場服務費確實短收，甚至是收不到，

但林也提到，還好過去累積的基金能暫時支應，交通部也在因應疫情變化，不管是用公預算補足，還是編列預算來補充觀光發展基金，或是期差涉及到舉債或財務方式等也都在研議當中，而目前到年底是都還足夠支用。

另，針對觀光局將升格為觀光署，林佳龍則說，蔡英文總統去年指示要落實「觀光立國」，推動觀光主流化，觀光局升格改制為觀光署就是重要目標之一，因此觀光署的籌設已在進行中，蔡總統和蘇揆也都非常支持。

交通部預計將在下個立法會期，送出新的組織法的立法草案，也盼能加速通過，林表示，未來將能以觀光署結合觀光立國的願景，讓台灣成為一個世界的觀光島，也繼我們以「防疫大國」得到世界肯定後，可以進一步邁向「觀光旅遊的大國」。

疫情 觀光局 林佳龍

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