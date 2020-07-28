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藍抄襲被轟綠抄放過 賴士葆轟兩套標準

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導

「李眉蓁事件後，很多綠營政要論文抄襲也被列舉，卻未看到相同標準的檢視！」國民黨立委賴士葆28日抨擊，政府對論文抄襲現象兩套標準，對藍營就持續窮追猛打，對綠營則包庇縱容，重擊台灣的高教清譽。他並指陳其邁在論文上名列首位，質疑他是否為論文的「主要貢獻者」。

呼籲同一標準檢視

「民進黨也有政治人物涉及論文抄襲，嚴重的程度是一樣的！」賴士葆表示，現在社會對藍軍政治人物涉及抄襲，拚命地窮追猛打；但對於綠軍有人抄襲，可能因為他們現在大權在握，都被輕輕放過。希望大家對於學術界這種抄襲歪風，要一視同仁，不能看到顏色就轉彎。

賴士葆具體建議，教育部對於政治人物，不管博士論文或碩士論文，一律用識別軟體比對，馬上就知道有無抄襲，然後向社會公布。否則的話，也就能明顯看到，教育部在偏袒綠色政黨洗學歷的現象。對包括李眉蓁、李雅靜、鄭正鈐等藍營政治人物窮追猛打，但對綠營卻兩套標準，「希望教育部要站出來。」

「陳其邁論文竟然掛第一個？第一個是主要貢獻者耶！」賴士葆質疑，一般來講，博士生會掛第一個，最後一個是指導教授，請問陳其邁在論文裡出多少力？針對外界質疑他都不回應，他要當行政院副院長，還要寫論文，還要掛第一個，「我不認為他有這麼多時間！」他呼籲陳其邁對外說明。

論文代表學術良心

「論文抄襲不只是學術問題，也是個人誠信問題。」民進黨立委陳秀寶表示，現在許多政治人物重視學位的再精進，有機會攻讀學位都會很珍惜，但對論文不只是個人要非常謹慎，其實學校也應該要有審查機制，不管從教授、學校、甚至教育部層面，都要做好把關。

李德維強調，論文代表每個撰寫者的學術良心，當然還是要交由學術單位去做嚴謹審核，相信絕大多數的人仍秉持良心，做自己的研究、表達自己的想法。

針對賴士葆的「教育部偏袒綠營」說法，陳秀寶回應說，有問題都要去檢討，這一點不分藍綠，也沒有偏袒的問題。

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抄襲 教育部 賴士葆

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