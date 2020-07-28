打包修憲攏是假 藍謝絕綠8月討論

「如果將廢考監、18歲公民權一起打包投票，根本修不了憲！」國民黨立院黨團總召林為洲28日上午受訪時強調，國民黨已有立委提出廢考監版本，將於9月送程序委員會。他也說，任何黨派提出打包修憲都是假改革，因為根本無法通過。未來國民黨也將會分別提出其他修憲案。民進黨方面，據報導稱將於8月召開公聽會討論。

修憲需要分開表決

林為洲表示，如果要修憲，請提出具體版本，才能在立法院留下歷史紀錄，並展現黨對修憲的重視，不要一直打嘴砲。國民黨如果只有停留在內部討論的話就是假改革。針對廢考監，林為洲宣布，已經有29位立委連署達成共識，將由吳怡汀提出個人提案的廢考監，於9月1日送交程序委員會。

「過去修憲經驗顯示，如果將一堆問題都包在一起表決，根本就不可能通過。」林為洲說明，法律中規定修憲只能由委員個人提案，如果有黨版修憲的主張就是假改革。如果提案版本中包含太多議題，如18歲公民權、廢考監、總統定期向國會報告等，因為對各議題立場不同，也很難通過修憲。

綠營8月開公聽會

他也鄭重宣告，國民黨的立場就是要修憲、廢考監。林為洲認為，台灣民主在投票、政黨輪替方面，已經完成第1輪民主改革，現在要針對閣揆同意權、總統到立法院報告等問題更深化民主，透過制度調整進行第2輪改革，在野黨需要在進步主張上扮演領頭羊，國民黨將會針對不同修憲案分別提案。

至於民進黨的部分，在總統蔡英文近日於民進黨全代會拋出修憲說法，立法院長游錫堃先前受訪時也透露在9月第二會期開始後將會啟動修憲委員會下，目前黨內預計在8月召開公聽會，邀請專家、學者與立委開始討論相關配套措施。

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