因應業務量不均 監院擬調整委員會分配

準監察院長陳菊昨邀請即將就任的監委們進行就職前座談會，會中提及由於目前七個委員會的處理案件業務量差別大，因此未來研擬將外交及僑政委員會、國防及情報委員會兩個業務量較低的單位合併，並新成立衛生環境委員會。

與會者轉述，昨天會議從下午6時半開始，包括陳菊在內，即將就任的27位準監委均有出席，由於尚未就任，因此主要針對8月1日就職典禮的流程、新科監委辦公室分配，未來如何分配委員會等事項討論。

與會者轉述，雖然本次座談會並非正式會議，但討論到分配委員會時，有現任監委提出現行的委員會分工方式，存在業務量不均的問題，建議可以研擬提出更平均業務量的委員會分案方式，並獲得在場多數出席者贊同此意見。

監察院現有內政及族群委員會、外交及僑政委員會、國防及情報委員會、財政及經濟委員會、教育及文化委員會、交通及採購委員會、司法及獄政委員會，共七個委員會。據了解，在第五屆監委任內，外交與國防兩個委員會的處理案件量不多，因此未來研擬將兩者合併，另考慮增設衛生環境委員會，來處理日益增加的環保陳情案與調查案件。

與會者也說，由於準監委王榮璋是身障時人士，昨會中也討論監察院內現有無障礙設施是否充足，有無還需加強之處。