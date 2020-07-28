首長互評傳互鬥 被評恨鐵不成鋼 柯文哲：我不成鋼？
柯文哲市府發言團隊才成形就傳出內鬥。傳出最新柯市府首長互評，有首長直接嗆其他首長，批評「愛當官」、「說的比做的多」、「鄉愿」等，連柯文哲都被評「恨鐵不成鋼」，還有都發局長黃景茂更傳出被點名應撤換。對於市府傳出首長內鬥，市府發言人陳智菡今天表示，首長都可以看到其他首長的好評、負評，這是秉持公開透明精神，有競爭才有進步、首長互評是屬開放意見。
對於被評為「恨鐵不成鋼」，柯文哲今天無公開行程，媒體問柯，怎麼看被評「恨鐵不成鋼」？柯反問「我不成鋼？」沒有多回應。
陳智菡表示，首長互評是屬開放意見，過去議員也認為，如果有負評應公開，這是鼓勵大家有競爭才有進步。陳表示，首長互評行之有年，主要是讓首長們知道有哪些須精進，將檢討報告當作鼓勵和優化的力量。
至於北市府3位副市長的互評，傳出僅副市長黃珊珊躲過負評、彭振聲被認為「只說不做」、「愛當官」、副市長蔡炳坤被評保守、沒創意。黃珊珊上午受訪表示，過去她當議員都是評別人，知道別人眼中怎麼看你，可以找到進步的事，這是好事，對於傳出市府內鬥，黃珊珊表示，僅是首長個人參考，大家每天都很合作，每天工作量很大，哪有時間內鬥，大家不要想太多。
對於柯文哲被評為恨鐵不成鋼，黃珊珊說，這是負評嗎？柯文哲可以更剛強，這句話從來不是負的，我也認為兒子恨鐵不成鋼。
至於這份首長互評，傳出都發局長黃景茂被評為「無能、沒擔當、應該下台」；文化局長蔡宗雄和勞動局長陳信瑜被指有爭議；消防局長吳俊鴻是老實人但「鄉愿」；觀傳局長劉奕霆則沒有積極行銷市政。
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