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工程費負擔重 鄭文燦：中央給桃園統籌分配款一直75折

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦視察新富市場竣工，受訪答覆財政問題，再指中央統籌分配款問題。圖／桃園市政府新聞處提供
桃園市長鄭文燦視察新富市場竣工，受訪答覆財政問題，再指中央統籌分配款問題。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市長鄭文燦今天視察平鎮新富市場綜合大樓新建工程竣工，受訪時對市府負擔市場工程全額經費5.52億元，忍不住再指中央統籌分配款問題。

鄭文燦表示，桃園市處於建設的黃金時期，非常需要財政的挹注，統籌分配稅跟一般補助款屬於基本收入，這5年半來，每一年都向中央反應，103年訂下的分配規則，對桃園升直轄市（103年12月25日）之後很不公平，分配的成長率幾乎沒有高過2%，以今年來說，統籌分配稅加上一般補助款，桃園輸給繳稅第5名的台南88億元，輸給第一名的台北市250多億，這6年下來分配款比台北市少了1000多億，比台南少500多億，所以這對桃園來說是非常不公平的。

鄭文燦說，桃園的債務率有成長，但總體來說這6年的債務在6都中算是比較低的，可是桃園未來的大型建設像捷運、鐵路地下化，都有巨額的分擔款，因此財政收支劃分法對統籌分配稅以及一般補助款都要檢討，6財政挹注要公平、合理。

鄭文燦指出，桃園還是準直轄市的時候，中央在統籌分配款計算標準上給桃園打75折，升格之後沒有調整，所以桃園的預算補助款是被打75折，但是桃園創稅表現一年都有2000億左右，獲得挹注的其實是沒有那麼多。桃園財政管理非常穩健，6都的負債目前桃園還是最少的，但是因為重大建設的啟動，有相當大的分擔款，加上升格以後福利、建設、人事支出都會增加，包括9所國立高中變成市立高中，負擔加重，因此希望把財政問題攤在陽光下，6都的財政應該讓中央來做合理的重新分配。

對6都全說錢分配不夠，鄭文燦認為，如果都覺得不夠，中央可以考慮用營業稅做調整依據，營業稅可以放在統籌的公式，還有應該要有地版的觀念，六都除了各種權職調整，也應該讓各都的差異性變小。

鄭文燦 北市 債務

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