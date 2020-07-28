謎底揭曉！蔡英文剩700元三倍券 彰化買餅乾泡芙花光光

蔡英文總統在臉書中，針對3000元振興三倍券剩下700元，徵求大家的意見看要怎麼花？結果蔡總統今天到彰化市陳稜路，先是在肯納兒烘焙坊花500元綜合禮盒，再到隔壁泡芙店消費200元， 將700元振興三倍券花光光，鼓勵民眾拿三倍券多消費外，也做公益，隨後品嘗知名的彰化肉圓。

蔡總統先到花壇鄉劉厝村供奉媽祖的天聖宮參拜，劉厝村是花壇「最綠」的地方，蔡總統首次參訪，受到鄉親熱烈的歡迎，並與地方人士合照，隨後由彰化縣長王惠美、內政部長徐國勇、民進黨籍立委黃秀芳及彰化市長林世賢等人陪同，到彰化市供奉觀世音菩薩的開化寺參拜。

蔡總統隨後到彰化市陳陵路由彰化縣自閉症肯納家長協會設立庇護工廠肯納兒烘焙坊消費，一抵達時，店內員工和蔡總統等人問好，蔡總統也詢問店內販賣的餅乾、堅果等商品，及是否有推薦的商品，花了500元的振興三倍券買了手工餅乾、堅果等的綜合禮盒，再到隔壁泡芙店消費200元。

彰化市陳陵路有許多彰化知名小吃，也是「那一年我們一起追的女孩」電影拍攝場地，蔡總統先到正彰化肉圓打招呼外，隨後一行人到對面的阿璋肉圓吃肉圓， 原本總統府隨扈們要求媒體不要拍攝，但拗不過媒體要求，蔡總統笑著說，「沒關係，那我吃一口好了。」她豎起大拇指比讚，直誇好吃，至於三倍券買了多少？她手勢比劃著邊說，「都花光光了！」

彰化縣長王惠美也趁機向蔡總統介紹彰化在地的健康豬，強調彰化豬肉健康又美味，也利用蔡總統吃肉圓的空檔，送上一封陳情信，信中希望蔡總統協助彰化縣，讓彰化二林精密機械園區、台中捷運延伸彰化及彰化市鐵路高架化等3項重大建設儘速過關。