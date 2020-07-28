快訊

雨彈升級！18縣市豪雨大雨特報 嘉義達豪雨等級

我增5境外移入新冠肺炎 4例來自菲律賓、1例香港

聽新聞
test
0:00 / 0:00

謎底揭曉！蔡英文剩700元三倍券 彰化買餅乾泡芙花光光

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
總統蔡英文（前排左3）由彰化縣長王惠美（後排左2）、立委黃秀芳（後排左1）等人陪同，到彰化市陳稜路使用三倍券消費，在肯納兒烘焙坊花500元綜合禮盒。記者劉明岩／攝影
總統蔡英文（前排左3）由彰化縣長王惠美（後排左2）、立委黃秀芳（後排左1）等人陪同，到彰化市陳稜路使用三倍券消費，在肯納兒烘焙坊花500元綜合禮盒。記者劉明岩／攝影

蔡英文總統在臉書中，針對3000元振興三倍券剩下700元，徵求大家的意見看要怎麼花？結果蔡總統今天到彰化市陳稜路，先是在肯納兒烘焙坊花500元綜合禮盒，再到隔壁泡芙店消費200元， 將700元振興三倍券花光光，鼓勵民眾拿三倍券多消費外，也做公益，隨後品嘗知名的彰化肉圓

蔡總統先到花壇鄉劉厝村供奉媽祖的天聖宮參拜，劉厝村是花壇「最綠」的地方，蔡總統首次參訪，受到鄉親熱烈的歡迎，並與地方人士合照，隨後由彰化縣長王惠美、內政部長徐國勇、民進黨籍立委黃秀芳及彰化市長林世賢等人陪同，到彰化市供奉觀世音菩薩的開化寺參拜。

蔡總統隨後到彰化市陳陵路由彰化縣自閉症肯納家長協會設立庇護工廠肯納兒烘焙坊消費，一抵達時，店內員工和蔡總統等人問好，蔡總統也詢問店內販賣的餅乾、堅果等商品，及是否有推薦的商品，花了500元的振興三倍券買了手工餅乾、堅果等的綜合禮盒，再到隔壁泡芙店消費200元。

彰化市陳陵路有許多彰化知名小吃，也是「那一年我們一起追的女孩」電影拍攝場地，蔡總統先到正彰化肉圓打招呼外，隨後一行人到對面的阿璋肉圓吃肉圓， 原本總統府隨扈們要求媒體不要拍攝，但拗不過媒體要求，蔡總統笑著說，「沒關係，那我吃一口好了。」她豎起大拇指比讚，直誇好吃，至於三倍券買了多少？她手勢比劃著邊說，「都花光光了！」

彰化縣長王惠美也趁機向蔡總統介紹彰化在地的健康豬，強調彰化豬肉健康又美味，也利用蔡總統吃肉圓的空檔，送上一封陳情信，信中希望蔡總統協助彰化縣，讓彰化二林精密機械園區、台中捷運延伸彰化及彰化市鐵路高架化等3項重大建設儘速過關。

蔡總統下午到生產半導體導線架以及五金文具用品的順德工業、以生產彩色口罩聞名的中衛醫材參訪。

總統蔡英文（左6）由彰化縣長王惠美（左4）、彰化市長林世賢（左5）等人陪同，到彰化市陳稜路品嘗阿璋肉圓。記者劉明岩／攝影
總統蔡英文（左6）由彰化縣長王惠美（左4）、彰化市長林世賢（左5）等人陪同，到彰化市陳稜路品嘗阿璋肉圓。記者劉明岩／攝影
蔡總統（右）到彰化市陳稜路使用三倍券消費，彰化縣長王惠美趁機送上一封陳情信，希望蔡總統協助彰化縣，讓彰化二林精密機械園區、台中捷運延伸彰化及彰化市鐵路高架化等3項重大建設儘速過關。記者劉明岩／攝影
蔡總統（右）到彰化市陳稜路使用三倍券消費，彰化縣長王惠美趁機送上一封陳情信，希望蔡總統協助彰化縣，讓彰化二林精密機械園區、台中捷運延伸彰化及彰化市鐵路高架化等3項重大建設儘速過關。記者劉明岩／攝影
總統蔡英文（前排左3）由彰化縣長王惠美（後排左2）、立委黃秀芳（後排左1）等人陪同，到彰化市陳稜路使用三倍券消費，在肯納兒烘焙坊花500元綜合禮盒。記者劉明岩／攝影
總統蔡英文（前排左3）由彰化縣長王惠美（後排左2）、立委黃秀芳（後排左1）等人陪同，到彰化市陳稜路使用三倍券消費，在肯納兒烘焙坊花500元綜合禮盒。記者劉明岩／攝影
總統蔡英文（前排左3）到彰化市陳稜路阿璋肉圓品嘗彰化知名小吃肉圓。記者劉明岩／攝影
總統蔡英文（前排左3）到彰化市陳稜路阿璋肉圓品嘗彰化知名小吃肉圓。記者劉明岩／攝影
總統蔡英文（右2）由彰化縣長王惠美（左2）、彰化市長林世賢（左3）等人陪同，到彰化市陳稜路品嘗阿璋肉圓。記者劉明岩／攝影
總統蔡英文（右2）由彰化縣長王惠美（左2）、彰化市長林世賢（左3）等人陪同，到彰化市陳稜路品嘗阿璋肉圓。記者劉明岩／攝影
總統蔡英文（左3）由彰化縣長王惠美（左2）、立委黃秀芳（左1）等人陪同，到彰化市陳稜路使用三倍券消費，在肯納兒烘焙坊花500元綜合禮盒。記者劉明岩／攝影
總統蔡英文（左3）由彰化縣長王惠美（左2）、立委黃秀芳（左1）等人陪同，到彰化市陳稜路使用三倍券消費，在肯納兒烘焙坊花500元綜合禮盒。記者劉明岩／攝影

肉圓

延伸閱讀

影／蔡英文彰化滿程 宮廟走透透品嘗在地美食

振興三倍券還沒花完 蔡英文今到彰化吃小吃買伴手禮

公視董事質疑：國際頻道為宣揚政府價值？

進官邸見蔡英文等於大潭藻礁有曙光？ 環團莫忘司改團體慘痛教訓

相關新聞

韓國瑜全台謝票復出？核心幕僚：正沉澱享受親情

最近坊間又傳出前高雄市長韓國瑜要透過全台謝票蓄積再復出的能量，高雄市政府前新聞局長鄭照新說，韓市長6月卸任後，目前居住在...

蘇揆核定4千億預算給高雄 侯友宜：「羨慕」不代表我忌妒

行政院長蘇貞昌前天輔選民進黨高雄市長補選候選人陳其邁時，指出已核定高雄4千億元建設及投資案，令新北市長侯友宜直呼「羨慕」...

謎底揭曉！蔡英文剩700元三倍券 彰化買餅乾泡芙花光光

蔡英文總統在臉書中，針對3000元振興三倍券剩下700元，徵求大家的意見看要怎麼花？結果蔡總統今天到彰化市陳稜路，先是在...

進中央修財劃法？ 侯友宜：還是把握當下

新北市長侯友宜上任後接連向中央喊話，盼能夠修財劃法，不過遲遲未有回應，行政院長蘇貞昌曾任台北縣長也說過希望多點錢，如今卻...

高市議長補選掀茶壺內風暴 黃明太：退出民進黨黨團運作

高雄市議會議長補選31日登場，民進黨議長參選人推派過程一波三折，雖已協調出參選人，但過程引不滿，議員黃明太批評黨團失去自...

因應業務量不均 監院擬調整委員會分配

準監察院長陳菊昨邀請即將就任的監委們進行就職前座談會，會中提及由於目前七個委員會的處理案件業務量差別大，因此未來研擬將外...

首長互評傳互鬥 被評恨鐵不成鋼 柯文哲：我不成鋼？

柯文哲市府發言團隊才成形就傳出內鬥。傳出最新柯市府首長互評，有首長直接嗆其他首長，批評「愛當官」、「說的比做的多」、「鄉...

工程費負擔重 鄭文燦：中央給桃園統籌分配款一直75折

桃園市長鄭文燦今天視察平鎮新富市場綜合大樓新建工程竣工，受訪時對市府負擔市場工程全額經費5.52億元，忍不住再指中央統籌...

蔣萬安籲暫緩開放國際醫療 衛福部：嚴格審查

疫情指揮中心日前公布，台灣自8月1日起開放國際醫療，國民黨立委蔣萬安今天說，冒然開放，讓醫護人員承擔風險，也可能成為防疫...

「刑警變市長我的福報」 侯友宜：把握當下好好做事

新北市長侯友宜日前接受專訪時指出「誰說我一定要連任」，被外界認為是不是有下一步考量，另外若被「侯粉」支持參選其它職位該怎...

國民黨團：監委同意權程序重大瑕疵 將提釋憲

新任監察院長陳菊與監委8月1日將上任。國民黨立院黨團總召林為洲上午表示，立院行使監委同意權過程充滿瑕疵，包含審查程序沒完...

韓國瑜要全台謝票？ 陳其邁：我不是韓粉不知韓想什麼

高雄市長補選以來，前市長韓國瑜的政策仍是選舉的話題，民進黨高雄市長補選候選人陳其邁今天強調如果他當選市長，會以日本東京道...

熱門新聞

獨家／公視震撼彈 總經理等三位高層宣布請辭

直播／新增5例境外移入 分別來自菲律賓、香港

泰國移工確診 在台工作地點接觸對象找到了

李眉蓁論文抄襲案 教育部怒了：大學不查處、扣招生名額

論文風波後最新民調曝端倪 沈富雄：民進黨在高雄不是穩拿

移工確診曝社區還有疫情隱憂 專家籲儘速做好三件事

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。