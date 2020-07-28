進中央修財劃法？ 侯友宜：還是把握當下

新北市長侯友宜上任後接連向中央喊話，盼能夠修財劃法，不過遲遲未有回應，行政院長蘇貞昌曾任台北縣長也說過希望多點錢，如今卻說已給新北2000億補助，今有媒體追問，是否直接進入中央修法。侯友宜說，謝謝大家，他最重要還是把握當下。

侯友宜說，中央現在很多部會首長都當過縣市首長，每一個人在縣市首長的時候都很期待中央財政收支劃分法能夠通過，因為這個對尤其六都來講，這才是一個最公平、最合理的機制。

侯友宜表示，他也相信院長也當過直轄市的市長，那現在當院長會公平的對待六都，也會有一個更公平的機制，把中央跟地方能夠凝聚起來，因為完全能理解各縣市在整個財源上，大家都有很多苦衷。

侯指出，他用同理心來看待中央，中央也用同理心看待地方，大家全力的讓中華民國會更好，現在新北市面積對大，人口數最多的直轄市，不要人均預算是最少，他施政確實碰到比較多辛苦，但不管怎樣辛苦還是要努力為402萬人的新北市打拚。