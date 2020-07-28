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「刑警變市長我的福報」 侯友宜：把握當下好好做事
新北市長侯友宜日前接受專訪時指出「誰說我一定要連任」，被外界認為是不是有下一步考量，另外若被「侯粉」支持參選其它職位該怎麼辦。侯友宜今受訪指出，他從基層刑警出身能夠有一天當到市長，這是他的福報，要把握當下好好做事才是現在最想的。
侯友宜說，他最重要的是把現在的事情做好，永遠不會去想未來一定要做什麼或不做什麼，如果一直想要連任，一定有選票的壓力，切記事情做好才最重要，完全不要去考慮政治問題、選舉問題，好好的做事才是他最重要的想法。
不過有媒體追問，若不競選連任或參選2024總統，但有侯粉支持，使得他要做不想做的事，侯友宜說，不管是他的支持者或是反對者，他都非常感恩，只要是為新北市好他都會全力以赴。
侯友宜表示，他長期在第一線工作，面對很多的生死都不知道明天、後天還會身在何方，要把握當下好好做事才是他現在最想的。
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