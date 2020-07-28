國民黨團：監委同意權程序重大瑕疵 將提釋憲

新任監察院長陳菊與監委8月1日將上任。國民黨立院黨團總召林為洲上午表示，立院行使監委同意權過程充滿瑕疵，包含審查程序沒完成就進行同意權投票，投票過程未確實清點在場人數，不在場也可投票，國民黨將對程序合憲性提出釋憲。

林為洲指出，這次監委人事同意權行使過程，審查會未完成形式審查，甚至被審查人連上台都沒有，審查程序完成與否有很大疑慮；投票過程，議事人員幫忙插卡，混亂中根本沒有核對人，民進黨立委陳瑩就有不在場證明，卻還投了票。

林為洲質疑，難道審查會時遇在野黨阻礙，審查就可不用按照程序？同意權投票，因為有人叫囂便可隨便投投？這些都有適法上的疑慮。國民黨團已將正好過半的57張同意票中，54張民進黨立委同意票怎麼來的部分，先送北檢調查。

國民黨智庫上午舉行記者會，政治大學法律學系副教授廖元豪也認為，監委同意權投票違反立法院職權行使法第29、30條，被提名人未經全院委員會審查、到院說明與答辯，明顯重大程序違法，同意權行使效果無效。

廖元豪表示，唯一能擋住此次監委同意權違法通過方式，就是聲請大法官解釋，像過去釋字第499號解釋宣告國大延任修憲無效就是範例。對於民進黨立院黨團總召柯建銘稱大法官沒資格審查國會議事問題，廖元豪認為，那是柯沒看清釋字第342號解釋。

對於民進黨指控是因國民黨阻擾議事才取消審查會，廖元豪反批，有沒有阻擾與該有的程序是兩回事，就像要拿到碩士學位，不能因為任何理由不舉行論文口試、報名指考後，學生沒有參加考試就錄取一樣。

廖元豪表示，監委要整飭官箴，但下屆監委同意權行使過程、就任資格都有爭議，如果就此上任，將來被彈劾的公務員如何能服氣；基本法治不做好，如何去糾彈行政機關違法違反人權。

廖元豪呼籲，民進黨政府應重新進行審查程序，相信絕大多數被提名人還是會通過，但能補足正當性，不要拿要將來要廢考監來搪塞，「碩士論文將來要不要寫，跟現在有沒有亂寫是兩回事」。