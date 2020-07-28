韓國瑜要全台謝票？ 陳其邁：我不是韓粉不知韓想什麼

高雄市長補選以來，前市長韓國瑜的政策仍是選舉的話題，民進黨高雄市長補選候選人陳其邁今天強調如果他當選市長，會以日本東京道路品質的標準來舖高雄的馬路，並由副市長督軍；對於韓國瑜提出摩天輪是否續建，會以高雄的現況全通檢討，有些可以由民間來做的，政府會去整體評估。至於外傳韓國瑜要全台「謝票」，他則表示他不是韓粉，不是很清楚韓國瑜在想什麼。

韓國瑜主政高雄時，市府強調「路平」績效。今天媒體問陳其邁有關路平之事，陳表示，高雄有很多行政區在海邊，道路有大卡車、大貨車不停輾壓，解決路況不只舖柏油，還要重視道路結構，他如當選市長，會參考東京道路品質，有一套SOP，由副市長督軍；他是很龜毛的人，道路品質會通盤檢討。

他提到學校教室裝冷氣的之事，強調他在2018年競選市長時就提出相關政見，但裝冷氣的同時，要有更靈活方式、較完整的方式解決校園熱氣問題，包括綠電、光電、綠建築、科技智慧化的設施等。

對於韓國瑜提出的愛情摩天輪，陳其邁說，如當選，會以市府有限的資源來全盤檢討，不能想到什麼做什麼 ，像韓國瑜之前提到的挖石油，有點天馬行空；高雄雄其實有很多摩天輪，相關建設還是要整體評估，有些是民間可以做的，市府就以整體產業的發展來規畫，例如觀光、會展，政府要發展郵輪產業，不是去做一艘郵輪，是規畫讓郵輪產業發展的計畫。

媒體問外傳韓國瑜8、9月要全台謝票，陳其邁乍聽有點不解的以為是就「6月6日」罷免之事謝票，後來知道與6月6日無關時表示「尊重他們」，可能國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁比較知道。媒體問韓如果出來謝票，可不可能與參選國民黨主席有關？陳其邁表示，很難猜出來，不是很清楚，韓有很多想法，也會想到什麼做什麼，他不是韓粉，不是很清楚韓在想什麼。