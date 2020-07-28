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江啟臣3個月2次到金門 大談黨務改革

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
國民黨主席江啟臣（中）今天抵達金門與金門縣長楊鎮浯（左二）、立委陳玉珍（右一）、國民黨金門縣主委石兆瑉（右二）、金門民眾服務社理事長黃聿標（左一），一起高喊國民黨加油。記者蔡家蓁／攝影
國民黨主席江啟臣（中）今天抵達金門與金門縣長楊鎮浯（左二）、立委陳玉珍（右一）、國民黨金門縣主委石兆瑉（右二）、金門民眾服務社理事長黃聿標（左一），一起高喊國民黨加油。記者蔡家蓁／攝影

國民黨主席江啟臣今天率黨務一級主管抵達金門，參加金門縣黨代表及基層幹部座談會，針對組織改革，財務穩健，青年參與，兩岸論述等四個面向與黨代表及幹部們進行面對面討論及聆聽基層意見，期許目前有國民黨執政的金門，縣長、立委能持續為民眾爭取最大福祉，同時協助黨務工作的推動與改革。

江啟臣今天偕同黨務主管包含副秘書長李彥秀、柯志恩、主發會前主委李哲華蒞金，與金門縣長楊鎮浯、立委陳玉珍、金門民眾服務社理事長黃聿標等人一起出席「黨代表及基層幹部座談會」。

江啟臣表示，這次是他3個月內第二次來到金門，上次來主要拜訪府會，了解基層黨務的狀況，此次主要是就過去幾個月黨內的改革建議方案，跟地方進行意見交換，他提到，國民黨在4月的中常會通過改革委員會的審議，歷經2個多月的討論，訂定黨的財務、組織、青年、兩岸等四大層面的改革，他最近走訪各縣市跟黨內先進與基層充分溝通。

「改革不是一時的」，江啟臣說，每個階段的改革重點不同，過去國民黨的改革比較少用由下而上的方式，這次他希望可以多傾聽基層的聲音。

江啟臣提到，金門是他過去生命記憶中相當重要的地方，每次回來感觸都特別深，期許金門的楊縣長、陳立委藉由中央跟地方的合作，能持續為民眾爭取最大福祉，同時協助黨務工作的推動與改革。

楊鎮浯表示，黨務改革已經講了很多年，每次國民黨選輸了就講、狀況好轉就忘了這句話，江主席很有心，展現熱愛黨的決心與期待台灣能夠更美好，勤走基層、凝聚共識，希望能從根本來改造這個黨，期待此次大家一起堅持到底，而他個人也一定全力配合、協助！

陳玉珍則說，江主席有在改變國民黨的威權風氣，前些日子監察院的人事案後，依據最新的TVBS公布政黨支持度民調，國民黨由15%提高到20%，顯示國家的確需要強力在野黨監督，而國民黨正好可以扮演這個角色，主席這次來傾聽大家的聲音，希望黨可以更好。

會中黨代表李彥鴻提出，信念的重要性，鼓勵黨員多研究、宣揚三民主義；配合LINE群組500人上限，建議每500位黨員產生1位黨代表，黨代表每年政治捐獻由1萬提高到2萬。中常委8年任期上限太長。

黃聿標建議盼爭取福建省金馬地區保留1席中常委；中央黨部大陸事務部設在金門。爭取黃福興在金門設立黨部。請給金門ㄧ席不分區立委，可代表青年、婦女、新住民。爭取修憲、三權分立。

國民黨主席江啟臣今天參加金門縣黨代表及基層幹部座談會，現場出席黨員踴躍。記者蔡家蓁／攝影
國民黨主席江啟臣今天參加金門縣黨代表及基層幹部座談會，現場出席黨員踴躍。記者蔡家蓁／攝影
國民黨主席江啟臣今天參加金門縣黨代表及基層幹部座談會，針對組織改革，財務穩健，青年參與，兩岸論述等四個面向與黨代表及幹部們進行面對面討論及聆聽基層意見。記者蔡家蓁／攝影
國民黨主席江啟臣今天參加金門縣黨代表及基層幹部座談會，針對組織改革，財務穩健，青年參與，兩岸論述等四個面向與黨代表及幹部們進行面對面討論及聆聽基層意見。記者蔡家蓁／攝影

金門 國民黨 江啟臣

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