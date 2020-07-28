綠營屢質疑藍營修憲打假球 藍：主張包裹表決才騙人

國民黨內對廢考監修憲立場歧見難以整合，讓民進黨一再質疑國民黨打假球。國民黨立院黨團總召林為洲上午受訪表示，修憲要有共識的先過，所以要分包提案，民進黨立院黨團總召柯建銘主張將不同的修憲議題綁在一起，要一次闖關通過，才是在騙人。

林為洲指出，看一個政黨是否真有心推動修憲，第一是看其黨籍立委有沒有提修憲版本，不要打嘴砲，那才叫行動、負責；第二是修憲委員會開會後，如果有政黨或個別立委主張修憲案要把幾個不同議題包裹處理，那就是假改革。

林為洲說，修憲要在立院通過，必須在院會表決時取得四分之三絕對多數支持，若要把所有案子全部包裹表決夾帶過關，其中有些議題「你要的我不要、我要的你不要」，最後就是通通不會通過，以前立院第八屆修憲失敗也都是因包裹表決。

林為洲表示，只有分開處理，比如廢考監一案、公民權下修18歲一案，朝野都有共識的部分才會通過，也才可能有具體的修憲成果；不管是哪一個政黨，只要說一定要用黨的版本，把好幾個修憲議題併成一案協商、通過，一定是假改革。

林為洲說，國民黨當然支持改革，將會提出恢復閣揆同意權、總統定期到立法院報告，都會分案協商、投票，如果協商沒有共識，還是可以分開投票，不要綁在一起，先通過有共識的公民權下修至18歲、廢考監等修憲案。