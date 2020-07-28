江啟臣若廢考監踩煞車違黨團決議 林為洲：黨紀處分

國民黨內對於廢考、監立場再度出現扞格，力主廢考監的立院黨團總召林為洲昨天不惜與力踩煞車的黨主席江啟臣請辭「表態」。林為洲上午受訪緩頰，江啟臣身為黨主席有他的壓力，但要推動改革，總要有人走在前面，這樣國民黨縱深才會比較寬。

林為洲還原，江啟臣昨天在黨團大會總結各方反應，表達廢考監不應躁進；但他再次提醒江，針對廢考監訴求，黨團已做成決議，黨中央也表達過支持黨團決議，不能推翻，黨團決議是黨團自主象徵，若要推翻黨團決議，他就請辭總召。

林為洲說，昨天他說出「請辭」這個比較強烈的用詞，是要維護黨團權力，江啟臣隨即表達慰留之意。只不過「江主席同時也是江立委」，若黨團大會決議確定，江卻因主席身分不遵守，林上午開玩笑說，那就「把他開除，把他黨紀處分」。

林為洲坦言，對於黨團大會相關發展真的覺得無奈，認為黨內能多元討論很好，但要有具體行動，否則就是空轉；廢考監一案討論快兩個月，但每次黨團、智庫、黨中央開會的討論內容都一樣，但卻沒有具體進展，總要再往前。

林為洲指出，廢考監有很多面向，可以改善提名辦法，調整同意權門檻，甚至對被同意者行使不適任的彈劾，這些可能性都牽涉修憲；他支持廢考監，但尊重別人有不同提案，如果有立委要為自己想法辯護就提案，否則將一直空轉。

林為洲表示，不可能期望執政黨自己改革自己，削弱自己權力，他只是希望在修憲議題上，包含整個修憲與廢考監子議題，在野的國民黨能扮演進步改革的角色，民進黨不敢提的，國民黨來提。

林為洲說，目前對考監兩院的改革，廢考監還是主流，黨內5月26日至7月5日，進行兩次民調，支持度趨勢往上，升高了12個百分點；黨籍立委吳怡玎版本提案已完成連署，立院下會期９月１日正式會期開始後，將送程序委員會排案審查。

林為洲表示，提出修憲版本有三意義，其一是象徵有具體行動，不是只嘴巴講講；第二個是在立院公報留下歷史紀錄；第三顯示提案者對主張的慎重。林說，若對修憲議題國民黨永遠只內部討論，沒有相對版本作基礎，那叫做打嘴砲、空轉。