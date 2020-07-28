藍籲暫緩 8月1日外籍人士來台就醫：別用醫療做紓困或大外宣

中央疫情指揮中心日前宣布8月1日起，開放外籍人士「有條件來台就醫」。國民黨立委蔣萬安、林奕華今舉行記者會質疑，昨才爆發在台工作2年半的泰國移工，返泰5天後確診。疫情指揮中心也說若確認為本土感染，防疫措施將升級，政府還要維持四天後開放的政策？盼能思考暫緩。

蔣萬安指出，開放的對象不排除中、港、澳人士，但各國目前對疫情的控制、疫情狀況都不同，各國對開放台灣民眾入境的態度也不一，台灣是否要一視同仁對待？第一線醫護人員的生命安全，是否會因外籍人士的醫療人權承擔風險？

蔣萬安質疑，貿然開放外籍人士來台就知，卻沒有跟醫護人員溝通，若無萬全配套，為何讓醫護人員承擔風險，若產生防疫破口，誰要負責？到底有幾位這麼急迫的外籍人士，要來台灣治療的醫療項目有哪些？他呼籲衛福部應公開透明。

林奕華表示，衛福部要說清楚，現階段開放是因利益因素還是外交壓力，若是經濟因素開放，也要公布哪些醫療機構希望開放，不能把醫療行為作為振興經濟的紓困方案，或是政府大外宣的素材。

醫勞盟代表簡立建說，開放外籍人士來台就醫應以專案方式處理，希望衛福部盡快對外公布相關數據，別讓醫護人員擔心。對於來台醫療外籍人士個案持續檢疫，避免成防疫破口。

中華民國護理師護士公會全國聯合會常務理事林綉珠說，衛福部設置前置作業、申請來台等流程，但過程中並無醫護人員參與意見，收治條件也有模糊地帶，希望能正面表列。