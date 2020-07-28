提釋憲 民眾黨籲大法官凍結陳菊等新監委職權

台灣民眾黨立院黨團今天表示，監委人事同意案未進行實質審查，有違憲疑義，黨團已完成釋憲聲請書，將力拚38席立委連署後送件。民眾黨團也呼籲大法官維護憲政，凍結新一屆監委職權。

民眾黨團總召賴香伶表示，民眾黨與時代力量均不認可此次審查過程，也同樣打算提出釋憲，但時力最終進場投票的做法，無疑是中了民進黨立院黨團總召柯建銘的圈套，替違憲的審查背書，因為根據大法官釋字第781號解釋，並不以進場投票為表示反對的唯一方式。

民眾黨團公布的釋憲聲請書指出，監委人事同意案雖有議程遭延宕情事，但執政黨既已於7月16日以人數優勢排除藍委癱瘓議事作為，並且順利召開會議，顯見依法使被提名人進行說明及答詢是可行的；且未經審查前即進行同意權表決，與民進黨團緊咬的大法官釋字第632號解釋的精神不相符，須大法官就此加以闡明。

民眾黨團修憲小組成員、律師江一豪表示，時代力量聲稱要進場投票才算完備釋憲要件的說法，有再商榷空間；根據大法官釋字第781號，著重點應在於有無實質表達反對立場，例如過去反年改時，在野黨也正是在二讀程序完成後便退場抗議，最終仍完成釋憲聲請。江說，民眾黨在該案中從頭到尾的反對立場明確，大法官應予受理。

賴香伶說，雖然要達到38席的連署有困難，但民眾黨依然負責任地提出釋憲聲請書，目的是希望能留下明確的反對態度，不替透過違憲審查上任的監委背書，也呼籲大法官要在新一屆監委上任前，做出暫時凍結其行使職權的處分，以維護憲政秩序。