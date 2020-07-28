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賴神來高雄 不為輔選是談數位國力
副總統賴清德今天到高雄參加「數位國力－人才循環大聯盟」南部場產業交流座談，台南市長黃偉哲、屏東縣長潘孟安及高雄市長補選候選人陳其邁都到場，賴清德說，人才循環大聯盟的產業交流對南台灣非常重要，南部過去是重工業聚落，經由數位國力提升，讓產業升級，也幫助南部脫胎換骨。
賴清德致詞指出，台灣推動智慧國家發展計畫，發展數位經濟，產業從自動化進階到智慧化，已有許多具體成果。媒體聯訪時，被問到近期是否有幫陳其邁輔選計畫，賴清德說「會有安排」，陳其邁則說「我們會有秘密武器」。
陳其邁也談到，台灣在防疫上應用大數據等軟實力，都是展現數位國力的實例，在城市治理上，透過數位力量能加速產業轉型，讓年輕人有更好就業機會。
論壇由立法院數位國力促進會長劉世芳主持，與談的台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾說，要發展數位經濟，重點在能否做出這個世界不能沒有的優勢產品，「讓使用者不能沒有你，比你的訂單在哪裡更重要」，台灣有很好的ICT產業及人才，只要我們做對事，照顧到台灣的軟體創新，就能加速國際數位人才發展與交流循環。
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