批中央集權又集錢 盧秀燕：統籌款一桃殺三士

台中市長盧秀燕今天針對中央統籌分配款開砲，她指出，台中是「六都委屈」統籌分配款應該看地方上繳的能力，建議分一半回地方比較合理。她也建議中央不要集權又集錢，要把補助這塊大餅作大，不要造成「一桃殺三士」的局面。

盧秀燕指出，台中市民賺的錢有3/4上繳中央，包括綜所稅、營業稅等約1600億元，但留在地方的僅1/4，不到500億元。但台中拿到統籌分配款的經費只有600億元，這對台中發展影響很大。

她認為中央不要集錢又集權，建議依縣市繳稅能力，至少分回地方一半的國稅，台中應拿到800到900億比較合理。

盧秀燕也提高分貝指出，中央不要集錢又集權，要把餅作大，避免因「一桃殺三士」造成地方不和。

台中市長盧秀燕7月15日住院動髖關節手術，因恢復得不錯，今天提早1天銷假上班。盧秀燕受訪指出，台中市是全國第二大都市，上繳中央的稅約1600億，但拿到的補助卻僅排第四。