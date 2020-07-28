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振興三倍券還沒花完 蔡英文今到彰化吃小吃買伴手禮
蔡英文總統今天將在彰化一整天，除了到廟宇參拜祈福，到在地企業參訪，預計也會在彰化吃肉圓、買伴手禮，並使用振興3倍券消費。
蔡英文臉書2天前貼文「3000元的振興三倍券，星期二我在新竹市花了1100元，昨天去嘉義縣花了1200元，還剩下700元，該怎麼使用比較好？大家有好建議嗎？」吸引許多網友留言，都相繼邀約總統到當地消費。
蔡英文今天預計上午先到花壇天聖宮、彰化市開化寺參拜，接著到陳稜路商圈，因該處是彰化市小吃美食聚集地，蔡英文有可能沿路消費，包括買泡芙、糯米炸，肯納兒烘焙坊產品，並到知名的「阿璋肉圓」吃肉圓，預計也會使用3倍券消費。
下午蔡英文私人行程則將到彰化市文具產業順德工業以及口罩大廠中衛參訪。
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