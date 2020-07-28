振興三倍券還沒花完 蔡英文今到彰化吃小吃買伴手禮

蔡英文總統今天將在彰化一整天，除了到廟宇參拜祈福，到在地企業參訪，預計也會在彰化吃肉圓、買伴手禮，並使用振興3倍券消費。

蔡英文臉書2天前貼文「3000元的振興三倍券，星期二我在新竹市花了1100元，昨天去嘉義縣花了1200元，還剩下700元，該怎麼使用比較好？大家有好建議嗎？」吸引許多網友留言，都相繼邀約總統到當地消費。

蔡英文今天預計上午先到花壇天聖宮、彰化市開化寺參拜，接著到陳稜路商圈，因該處是彰化市小吃美食聚集地，蔡英文有可能沿路消費，包括買泡芙、糯米炸，肯納兒烘焙坊產品，並到知名的「阿璋肉圓」吃肉圓，預計也會使用3倍券消費。