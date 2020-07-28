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修憲平台8月啟動 綠將提黨版

聯合報 / 記者丘采薇陳熙文／台北報導
蔡英文總統拋出修憲，呼籲在野黨包括十八歲公民權及「廢考監」都可以先做。圖為監察院外觀。圖／聯合報系資料照片
蔡英文總統拋出修憲，呼籲在野黨包括十八歲公民權及「廢考監」都可以先做。圖為監察院外觀。圖／聯合報系資料照片

蔡英文總統推動修憲，根據規畫，府院黨及立法院黨團將於八月成立修憲平台，由曾經參與立法院「修憲委員會」的總統府副秘書長李俊俋主持，接下來會邀請專家學者舉行公聽會及座談會；立法院確定下會期成立修憲委員會，修憲將成為朝野攻防主戰場。

蔡英文日前以民進黨主席身分主持民進黨全代會，再度拋出修憲，並呼籲在野黨珍惜「憲法時刻」，包括十八歲公民權及「廢考監」都可以先做。

民進黨團總召柯建銘表示，立院黨團將成立修憲小組，參與平台討論。但具體修憲議題，大家還沒有正式談，他也透露，包括五權變三權、總統制改內閣制及降低修憲門檻等議題，都可能是主要議題，大家都很清楚，黨內必須先交換意見，最後再形成一個黨版提案。他指出，具體題目的設定，會從外部公聽會開始討論，再慢慢收斂，形成共識。

對於修憲時程，柯建銘重申，務必趕在二○二二年合併地方選舉，一起舉行修憲案複決，時間上必須算得很準，不能太快也不能太慢，非常複雜。

根據憲法增修條文規定，修憲案必須經由立法院四分之一立委提議，經修憲委員會通過後，經過全體四分之三立委出席、四分之三立委決議通過後，修憲案才會正式成案。隨後須公告半年，並由全國一半選舉人複決同意，才能完成修憲，門檻極高。

以目前我國的選舉人人數計算，修憲案至少必須由超過九百六十萬人投票同意，才能通過，因此民進黨內部也評估，若不綁二○二二年地方選舉，幾乎不可能通過。

據悉，民進黨內部也有聲音希望將目前修憲門檻降低，另對總統制及內閣制的辯論也不少，不過這些意見都尚未在黨內形成共識，未來民進黨團成立修憲小組之後，再加入府院黨平台討論，主題才會漸漸明朗。

新任監委將於八月一日上任，準監察院長陳菊昨天邀請廿六名準監委舉行談話會，勉勵監委成為弱勢者、受冤屈者的依靠。

修憲 民進黨 柯建銘 蔡英文 陳菊 李俊俋

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