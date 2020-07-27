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軍公教明年調薪？ 待行政院拍板

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
軍公教待遇審議委員會今天開會討論明（民國110）年調薪案。 圖／聯合報系資料照片
軍公教待遇審議委員會今天開會討論明（民國110）年調薪案。 圖／聯合報系資料照片

軍公教待遇審議委員會今天開會討論明（民國110）年調薪案，彙整民間薪資等各項經濟指標，提請行政院作決策參考，但人事行政總處副人事長蘇俊榮表示，會中並未具體討論明年軍公教是否要調薪。

行政院發言人丁怡銘表示，軍公教人員調薪案會先由審議委員會提出建議，目前建議案尚未送到行政院，政院將待建議案送到後討論，現在還未定案。

蘇俊榮表示，軍公教員工待遇調整已建立制度化運作機制，每年均就民間企業薪資水準、物價指數變動情形、平均每人國民所得、經濟成長率及政府財政負擔等相關因素綜合評估後，提相關政府機關代表及學者專家組成的「軍公教員工待遇審議委員會」審議，並向行政院提出建議，作為行政院政策決定下年度是否調整軍公教員工待遇的重要參據。

蘇俊榮說，今天會中，審議委員對各項經濟指標的相關資料都有共識，對數據沒有太多意見，人事總處將把各項數據資料提請行政院作為決策參考；但會中並未具體討論明年軍公教是否調薪。

軍公教 行政院

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