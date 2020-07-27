推動太陽能光電 綠委公聽會促各部會重新盤點潛力目標

民進黨立委洪申翰今舉行「太陽能光電推動爭議檢討改善」系列第二場公聽會，聚焦屋頂型光電、公民電廠和用電大戶的討論。洪申翰表示，會中大家都認同要從較無爭議、具社會共識的方向，來優先設置太陽能，重點就在於推動的目標與機制如何到位。

洪申翰在臉書上說，近一個多月以來，光電相關的爭議浮上檯面，各界擔心生態環境受到影響，卻也同時心繫「能源轉型、綠能減煤」的願景，因此在這段時間密集的交換意見，希望綠能和生態環境能夠找到共贏的局面。關於農地變更的把關，農委會有新的政策方向；經濟部啟動環境與社會檢核機制，從光電設置前端就開始兼顧生態保育和更多社會價值，各方願意不斷對話、磨合，是能夠再向前走，最重要的基礎。

他指出，今天公聽會中達成幾項結論，包括經濟部、農委會、交通部、內政部、教育部等各部會應重新盤點設置太陽光電的裝置容量目標與潛力，並於兩個月內提出書面報告。另外，針對「一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法」（用電大戶條款），經濟部應研擬縮短設置義務之五年緩衝期，提前設置目標年，並擴大管制對象，藉以加速提升工業屋頂設置太陽光電之量能。

公聽會中，也建請交通部成立新能源與低碳小組，全面規畫交通基礎建設與長期運具低碳化目標，提出目標及推動期程。除了校園光電設置與設計需確實把關與審定，不應獨尊發電需求與售電利潤而影響教育、綠化與運動空間之功能，請教育部會同經濟部研商把關機制並確實執行之外，社會住宅與內政部參與開發之建築，應優先擴大裝置屋頂太陽光電，或擬定示範計畫。

洪申翰表示，延續公聽會的討論，仍有許多工作要進行，包括農電共生的研究示範、環社檢核機制的試行、公有屋頂光電設置的擴大、要求工業廠商更大程度負擔再生能源責任等，都是接下來要持續面對的課題。