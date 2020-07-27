尼加拉瓜駐台大使遭免職 外交部：尼國正常輪調

尼加拉瓜官方公報日前發布總統令，免除尼加拉瓜駐台大使達比亞（Willian Tapia）職位，自公報刊登日生效。達比亞自2008年駐台近13年，也是駐台使節團團長。對此，我外交部發言人歐江安表示，此案為尼國政府駐外人員正常輪調，外交部沒有其他評論，將依照一般程序進行後續作業。

尼加拉瓜官方公報「La Gaceta」刊載，總統奧蒂嘉在7月13日發布編號65-2020之總統令，免除尼加拉瓜駐台大使達比亞派駐中華民國（台灣）職位，並自公報刊登日生效。公報中並未說明免職原因。

外交部長吳釗燮上周末才邀請計27國共41位駐台使節暨代表伉儷，一同赴桃園、新竹、苗栗參訪浪漫台三線沿途景點，達比亞也在受邀之列。

外交部表示，達比亞大使駐節台灣近13年，自2016年起擔任使節團團長，致力推動兩國各面向合作交流，對深化台尼友好邦誼貢獻卓越。

歐江安表示，我國與尼加拉瓜邦交友好穩固，雙方長期在各項民生領域的合作關係密切。相信台尼雙方將在既有友好基礎上，持續透過尼國駐台新任大使的共同合作，為兩國人民創造最大的褔祉。