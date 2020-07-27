快訊

獨／潘瑋柏秘娶最美空姐 感情始末曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【重磅快評】環團對蔡英文下通牒 忘了官邸是總統秀場

聯合報 / 主筆室
桃園市觀塘中油天然氣第三接收站施工施放四個沉箱，結果工作船斷纜意外，刮除零點五公頃的藻礁，衝擊當地藻礁及保育類柴山多杯孔珊瑚生態。記者曾增勳／攝影
桃園市觀塘中油天然氣第三接收站施工施放四個沉箱，結果工作船斷纜意外，刮除零點五公頃的藻礁，衝擊當地藻礁及保育類柴山多杯孔珊瑚生態。記者曾增勳／攝影

時代力量及台灣民意基金會連續兩天公布最新民調，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌的滿意度都有六成或近六成的表現，似乎不差，想必蔡總統的心情應該很好；不過，長期關注大潭藻礁的團環今天卻「膽敢」給總統府下最後通牒，指總統若沒有信守選前守護藻礁的承諾，不排除上街頭，這事可能要讓蔡總統眉頭一皺了。

一個多月前，世界環境日（六月五日）前一天，蔡總統在官邸接見全國NGOs環境會議代表，討論環境、土地、動保等議題，針對中油觀塘三接開發案破壞當地珍貴藻礁，蔡總統親口承諾由總統府副祕書長李俊俋成立溝通平台，這是環團首次針對大潭藻礁議題與總統府對話，環團頓時充滿了希望，表示將提出調查資料，希望中油暫緩三接工程，接下來將辦聽證會，最終目標是接收站遷址。

這次對話讓環團等了好幾年，其實早在2013年蔡英文即在臉書貼文表示，她希望觀新藻礁可畫設自然保留區「守護這片土地」，但2016年她當選總統後即未有進一步的指示。直到今年6月，總統府才首度邀環團對話，並啟動溝通平台會議，但至今只開過一次會議，沒有任何進展。桃園在地聯盟理事長潘忠政在建言書即感慨提到，三年多來環團向相關機關陳情多次，開了102場記者會，也一再向總統府陳情，卻總是收到制式回覆，總統像是「局外人」。

環團雖長年奔走，但藻礁卻一點一滴地流失，今年三月間中油施放四個大型沉箱，結果工作船斷纜意外，刮除零點五公頃的藻礁，衝擊當地藻礁及保育類柴山多杯孔珊瑚生態，學者估計要再等五百年才能長回來，中油預計年底前要施放三十九個沉箱，看來藻礁是「命在旦夕」，環團終於等到在官邸一見蔡總統，蔡也給出承諾，藻礁保存似乎露出一線曙光。

但環團沒想到的是，總統府除了官邸見面，竟然什麼事也做不了，空歡喜一場，今天只好對蔡英文下最後通牒，但對照蔡總統對待司改團體，環團又怎能對蔡有什麼期待？

如果不健忘，環團應該記得上週才通過的國民法官法，蔡總統不是在三個月前也在官邸接見司改團體嗎？她還把大法官叫來官邸「喝斥」，可是給足了司改團體面子，但結果呢？府院還不是全盤接受司法院版本，那管司改團體提出第二版本及靜坐24天，那可真是不好受啊，下回蔡總統再邀那個民團到官邸，獲邀者別高興太早，畢竟那只是總統的專屬秀場。

總統府 中油 蔡英文

延伸閱讀

沉潛5個月 前立委呂孫綾重返政壇擔任蔡英文特助

政府權力過度集中 推憲改卻無共識

最新民調：蔡英文蜜月期持續 6成國人滿意蘇內閣

蔡英文說高雄人鬱卒 柯文哲問「換陳其邁，還能發大財嗎？」

相關新聞

蘇揆核定4千億預算給高雄 侯友宜：「羨慕」不代表我忌妒

行政院長蘇貞昌前天輔選民進黨高雄市長補選候選人陳其邁時，指出已核定高雄4千億元建設及投資案，令新北市長侯友宜直呼「羨慕」...

財劃法未修 侯友宜：一黨獨大應把聲音聽進去

行政院長蘇貞昌宣布核定高雄4000億投資及補助案，讓新北市長侯友宜說好羨慕，蘇表示，政府能做到就補助，盡量幫忙地方。侯友...

高市議長補選掀茶壺內風暴 黃明太：退出民進黨黨團運作

高雄市議會議長補選31日登場，民進黨議長參選人推派過程一波三折，雖已協調出參選人，但過程引不滿，議員黃明太批評黨團失去自...

【重磅快評】環團對蔡英文下通牒 忘了官邸是總統秀場

時代力量及台灣民意基金會連續兩天公布最新民調，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌的滿意度都有六成或近六成的表現，似乎不差，想必蔡...

影／陳時中：開放國際醫療會保護第一線醫護

今天針對8月1號即將開放國際醫療，讓外國人士入境台灣，引發基層醫護不滿，認為將增加感染的風險，衛生福利部部長陳時中表示，...

沉潛5個月 前立委呂孫綾重返政壇擔任蔡英文特助

民進黨前立委呂孫綾自今年1月底卸任立委後沉潛五個月，7月中獲民進黨主席蔡英文邀請擔任特助一職，未來每周都將陪伴主席列席中...

監察院批「公投案」未辦聽證疏忽怠職 中選會回應了

監察院今天說，中選會對黃士修提議「您是否同意核四啟封商轉發電？」公投案，沒有開聽證會、釐清理由書各項爭點，即草率通過公投...

影／林為洲：廢考、監憲政機關有共識 綠批別打假球　

立法院國民黨團今天（27日）召開黨團大會，針對廢考、監案的立場凝聚共識。黨團總召林為洲會前受訪時表示，對於考試院、監察院...

高市綠營議員黃明太退出黨團 無法認同「打假球」

高雄市議會預計31日補選議長，一度登記參選卻又被黨中央勸退的民進黨高市議員黃明太不滿黨團運作沒有自主性，宣布退出黨團運作...

蘇貞昌回到政治生涯起點 指示國發會規劃活化中興新村

行政院長蘇貞昌今（27）日前往南投視察中興新村，表示他的政治生涯是從省議會、省政府開始的，對於中興新村有很多回憶。蘇揆表...

政府權力過度集中 推憲改卻無共識

「蔡英文總統推動改革沒有熱情、漫不經心！」台灣民意基金會27日舉辦民調記者會，董事長游盈隆指出，蔡英文總統未盡力凝聚社會共識，廢考監、農田水利會改制及參審制議題雖有支持度，但也都有相對的反對聲浪，「在沒有共識的情況下推動改革，造成社會紛擾。」林濁水也大批蔡獨裁。

最新民調／贊成和反對廢監院五五波 國民黨開完會無共識

國民黨立院黨團今上午舉行黨團大會討論修憲議題，針對外界關心的廢考監議題無共識，尚未定調是否廢考監。不過，黨中央拿出的最新...

熱門新聞

馬英九訪金門竟有祕密行程？原來是拜訪她

獨家／公視震撼彈 總經理等三位高層宣布請辭

天鷹將結案…阿帕契結餘款 美提「交換」我悍拒

直播／新增4境外移入 傳1移工返泰確診？指揮中心臨時記者會延至15：00舉行

新增4境外移入？ 指揮中心14：00開臨時記者會說明

移工自台返泰確診新冠肺炎 同公司八名移工疫調中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。