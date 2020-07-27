【重磅快評】環團對蔡英文下通牒 忘了官邸是總統秀場

時代力量及台灣民意基金會連續兩天公布最新民調，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌的滿意度都有六成或近六成的表現，似乎不差，想必蔡總統的心情應該很好；不過，長期關注大潭藻礁的團環今天卻「膽敢」給總統府下最後通牒，指總統若沒有信守選前守護藻礁的承諾，不排除上街頭，這事可能要讓蔡總統眉頭一皺了。

一個多月前，世界環境日（六月五日）前一天，蔡總統在官邸接見全國NGOs環境會議代表，討論環境、土地、動保等議題，針對中油觀塘三接開發案破壞當地珍貴藻礁，蔡總統親口承諾由總統府副祕書長李俊俋成立溝通平台，這是環團首次針對大潭藻礁議題與總統府對話，環團頓時充滿了希望，表示將提出調查資料，希望中油暫緩三接工程，接下來將辦聽證會，最終目標是接收站遷址。

這次對話讓環團等了好幾年，其實早在2013年蔡英文即在臉書貼文表示，她希望觀新藻礁可畫設自然保留區「守護這片土地」，但2016年她當選總統後即未有進一步的指示。直到今年6月，總統府才首度邀環團對話，並啟動溝通平台會議，但至今只開過一次會議，沒有任何進展。桃園在地聯盟理事長潘忠政在建言書即感慨提到，三年多來環團向相關機關陳情多次，開了102場記者會，也一再向總統府陳情，卻總是收到制式回覆，總統像是「局外人」。

環團雖長年奔走，但藻礁卻一點一滴地流失，今年三月間中油施放四個大型沉箱，結果工作船斷纜意外，刮除零點五公頃的藻礁，衝擊當地藻礁及保育類柴山多杯孔珊瑚生態，學者估計要再等五百年才能長回來，中油預計年底前要施放三十九個沉箱，看來藻礁是「命在旦夕」，環團終於等到在官邸一見蔡總統，蔡也給出承諾，藻礁保存似乎露出一線曙光。

但環團沒想到的是，總統府除了官邸見面，竟然什麼事也做不了，空歡喜一場，今天只好對蔡英文下最後通牒，但對照蔡總統對待司改團體，環團又怎能對蔡有什麼期待？

如果不健忘，環團應該記得上週才通過的國民法官法，蔡總統不是在三個月前也在官邸接見司改團體嗎？她還把大法官叫來官邸「喝斥」，可是給足了司改團體面子，但結果呢？府院還不是全盤接受司法院版本，那管司改團體提出第二版本及靜坐24天，那可真是不好受啊，下回蔡總統再邀那個民團到官邸，獲邀者別高興太早，畢竟那只是總統的專屬秀場。