影／陳時中：開放國際醫療會保護第一線醫護

今天針對8月1號即將開放國際醫療，讓外國人士入境台灣，引發基層醫護不滿，認為將增加感染的風險，衛生福利部部長陳時中表示，開放國際醫療是基於人權的考量，而且是以以前曾經在台灣看病的病人為主，由各家醫院提出申請，衛福部將根據其重要性、急迫性等方面審查，會同時兼顧病人的醫療人權與第一線醫護人員的安全。

陳時中下午南下衛生福利部台南醫院，參加醫院日照中心的啟用儀式，他表示日照中心設立在醫院裡，可以即時提供醫療的協助，養護合一，這樣可以提高日照中心的服務品質。

而針對中疫情指揮中心今天公布新增4例境外移入病例，其中案459是在賴索托工作，染疫後返國，患者並向媒體爆料，指台商在賴索托開設的成衣廠，許多員工都感染新冠肺炎，其中台幹也都感染，但是廠方卻沒有防疫的積極作為，除非員工發燒到很嚴重，才能夠請病假，許多台幹非常害怕，只能自己想辦法返國，希望政府給予協助。

對此陳時中表示，發展中國家的疫情控制與管理不好，不管是台商或台幹要返回台灣，都非常歡迎，但是在機場要做好檢疫，而台商在國外的情況，將請駐外人員了解，如果有需要的話將給予協助。

他也提到防疫津貼發放的問題，表示1-3月的津貼已經在今天發放，4-6月的部分，月底也將先發放8成，會比較晚發放最主要是津貼是根據班表來發放，有些醫院的申報重複或者是記錄不清，所以要求醫院重報，在勾稽上需要時間，所以4-6月將先不勾稽，先發放8成，以鼓舞第一線醫護人員的士氣。