日爆發新冠「乳頭群聚」 莊人祥籲民眾遵守新生活運動
日本近期又爆發新冠群聚感染，更離奇的是發生原因是「乳頭群聚」。北海道地區爆出疑有風俗店因提供的「親乳頭」服務，客人吸吮女子乳頭而導致「乳頭群聚感染」，據傳感染者可能高達600多人。
媒體好奇，台灣有無因應之道？對此，中央流行疫情指揮中心表示，不鼓勵民眾去風月場所，並希望民眾遵守新生活運動。
指揮中心今下午召開臨時記者會，公布國內新增4例境外移入新冠病例，分別為20多歲女性(案459)、20多歲男性(案460)、50多歲女性(案461)及60多歲男性(案462)。
其中有媒體詢問指揮中心發言人莊人祥，近日日本發生乳頭群聚案，台灣是否發生過？未來對夜店酒店怎麼看？
莊人祥表示，新冠肺炎主要是飛沫和接觸傳染，以指揮中心立場，當然沒有鼓勵民眾去風月場所，但這方面還是要特別注意傳染途徑是飛沫和接觸傳染，希望民眾遵守新生活運動，主要就是戴口罩和勤洗手。對於此事，他只能委婉的回覆。
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