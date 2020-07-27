全台瘋查論文 葉元之：選舉是否也申報論文？

國民黨高雄市長輔選參選人李眉蓁近期因論文議題遭關注，新北市議員葉元之說，現在有點無限上綱，要李因有抄襲就有誠信問題必須退選，像是蘇嘉全論文是否也拿出來看，那未來選舉申報學歷，是否論文也要審查。

葉元之說，李眉蓁論文要檢驗，那就大家一起檢驗，若有抄襲的話，是否就要推出提名、職位，公務人員以後除了財產申報以外，如果有報學歷的話，是否還要給論文。

近期各政治人物的論文也衝上熱搜排行，過去7天內，李眉蓁的論文3030次點閱數、陳菊的論文1564次點閱數、蔡壁如的論文1364次點閱數、陳其邁的論文621次點閱數、蘇嘉全的論文478次點閱數。

葉元之也說，他的論文在1天內被點閱55次，全國排名第14名，若要查他的也歡迎來查，他的口試老師還是最懂論文的男人彭文正，他經得起考驗。

台灣博碩士論文知識加值系統也公布，原因基於資安考量，預設論文書目點閱數上限為501次，為反映近日輿論狀況，系統將自7月25日起暫時不設點閱次數的上限，以供大眾查詢。