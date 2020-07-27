財劃法未修 侯友宜：一黨獨大應把聲音聽進去

行政院長蘇貞昌宣布核定高雄4000億投資及補助案，讓新北市長侯友宜說好羨慕，蘇表示，政府能做到就補助，盡量幫忙地方。侯友宜今再說，幾年前中央在財劃法整個已有決定的方向，過程中央無法全力支持，現在中央、立法一黨獨大，更應該把這些聲音聽進去。

蘇貞昌說，他一上任就補助給新北市，環狀線就2000多億元，這中間包括堤防加高、自來水建設，甚至上周才才去辦活動的衝浪基地等，都是在補助新北市很大的經費。

侯友宜說，就算撥了大部分也是由地方負責籌措，中央只是補助「一部分」，中央看待六都應該以人口數、面積數、各類環境等因素，公平的看待這件事，新北升格沒有經費增加。

侯友宜表示，新北市人口不斷成長、人均預算反愈來愈低，甚至是六都最少，面臨環境改變過程中，需要的是調整財政、讓需要資源多一點的六都縣市，朝更公平、更平衡趨勢發展。

侯友宜說，2000億大部分很多在新北鐵道建設，都是地方要先自籌，所以最需要的是看重「本」是什麼，一開始的人均預算就要六都平均對待，在各地發展過程中，中央再來針對地方有需要的給予補助，才能一勞永逸解決問題關鍵。

侯友宜也指出，中央跟地方一定共同攜手合作，不過希望中央體諒地方環境改變，趕快把財政收支劃分法做好。